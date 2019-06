Quels sont les intérêts pour la Turquie d'inonder Hasankeyf, une ville au patrimoine historique de 12.000 ans?

Et cette nouvelle fait grincer des dents, car la ville de Hasankeyf, qui possède un patrimoine historique de plus de 12 000 ans, devra alors disparaître sous l’eau, ainsi que près de 200 villages de la vallée. Le barrage devant retenir l’eau, jusqu’à 10 milliards de mètres cubes, pour produire de l’électricité.

Outre l’aspect purement sociétal et historique – des milliers de personnes doivent être déplacées et le patrimoine serait quasiment perdu -, il y a aussi un aspect géopolitique à prendre en compte.

Parmi les 3000 habitants de la cité, certains se réjouissent de se voir reloger dans des habitations plus modernes et plus grandes à l’avenir, tout en attendant les retombées économiques promises par l’Etat turc. D’autres redoutent ce moment, dénonçant le "crime" culturel que représente cette inondation alors que la cité est l’une des plus anciennes villes du monde encore debout de nos jours.

La submersion est donc prévue. Et à partir du moment où les vannes du barrage seront fermées, Hasankeyf aura trois mois pour être définitivement abandonnée à son sort avant que l'eau ne recouvre complètement la ville.