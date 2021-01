Quelque 28.000 Malaisiens fuient les inondations, des villageois évacués en pelleteuse

Des villageois malaisiens ont été évacués à l'aide d'une pelleteuse mercredi alors que de fortes inondations dans ce pays d'Asie du Sud-Est ont contraint plus de 28.000 personnes à quitter leur domicile et fait au moins quatre morts, selon les autorités.

Les inondations sont courantes sur la côte est du pays pendant la saison des pluies et provoquent régulièrement des évacuations de population. Mais pour les habitants de certaines zones, ces catastrophes naturelles sont les pires depuis plusieurs décennies.

L'État de Pahang a été le plus touché, avec plus de 21.000 évacuations, tandis que l'État de Johor a vu 4.000 évacuations et des milliers d'autres dans plusieurs zones du pays, selon le département des Affaires sociales.

Quatre morts dus aux inondations ont été recensés dans les Etats de Pahang et Johor. Mercredi, un groupe de villageois a été évacué avec une pelleteuse dans la localité de Kampung Sementeh (Pahang) qui s'est retrouvée isolée par les eaux, a constaté un journaliste de l'AFP sur place. Une femme enceinte et une veille femme malade, parmi d'autres habitants, ont été transportés dans la pelle surélevée de l'engin, tandis que d'autres se sont accrochés à la cabine pour traverser les routes inondées.

Ces inondations se produisent au moment où l'épidémie de coronavirus s'aggrave dans le pays, ce qui fait craindre à certains réfugiés d'être contaminés dans les centres d'hébergement surpeuplés.