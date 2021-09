Quelque 1400 détenus palestiniens entament une grève de la faim

Près de 1.400 prisonniers palestiniens s'apprêtent à entamer une grève de la faim pour dénoncer la détérioration de leurs conditions de détention en Israël après l'évasion de détenus la semaine dernière, dont certains ont depuis été capturés, a indiqué mardi l'Autorité palestinienne.

Les prisons israéliennes, qui comptent plus de 4000 détenus palestiniens, ont connu un accès de tensions la semaine dernière après l'évasion de six Palestiniens, membres de groupes armés, du centre pénitentiaire de haute sécurité de Gilboa (nord) via un tunnel creusé sous un évier.