Quelle est la situation au Burundi à l'approche d'un référendum constitutionnel crucial?

Il y a trois ans débutait une crise politique, sociale et économique importante au Burundi. L’annonce de la candidature de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat provoquait la colère d’une partie de la population. Fin avril 2015, des milliers de personnes, toutes ethnies confondues, sortaient dans les rues pour exprimer leur refus d’un troisième mandat.

Trois ans plus tard, le pays ne semble pas être sorti de cette crise : des centaines de journalistes et opposants sont partis en exil (dont certains en Belgique) et les réfugiés dans les pays voisins se comptent toujours par centaines de milliers.

Des modifications communiquées tardivement

C’est dans ce contexte volatile que se prépare un référendum constitutionnel crucial pour l’avenir du pays. Le 17 mai, les Burundais sont appelés à voter "Ego" (oui) ou "Oya" (non) à une réforme de la Constitution.

S’il n’y a guère de doute sur le succès des réformistes, le flou règne par contre sur l'objet du référendum. La proposition de réforme n'a été officiellement publiée que le 8 mai, soit 7 jours après le début de la campagne! Qui plus est, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a antidaté le document, indiquant que celui-ci avait été mis en ligne le 2 mai.