Quel rôle veut jouer le Mouvement 5 étoiles sur la scène européenne ?

Le député européen Fabio Massimo Castadlo est l'invité de La Semaine de l'Europe. Avec 32,6% des votes, son Mouvement 5 étoiles (M5S), ouvertement antisystème, est arrivé en tête des élections italiennes le 4 mars dernier. Le vice-président du Parlement expose, au micro d'Olivier Hanrion et Sandro Calderon, les revendications de son mouvement sur la scène européenne.

"On se considère ni de droite, ni de gauche"

Le mouvement 5 étoiles, fondé en 2009 par le comique Beppe Grillo, est régulièrement associé au populisme, favorisant l'amalgame et le rejet de l'autre. Fabio Massimo Castadlo refuse cette étiquette: "Ca, c'est ce qui s'appelle un populisme d'extrême droite. Nous, on est un mouvement qui siège au centre au parlement. On se considère ni de droite, ni de gauche."

L'immigration a été l'un des thèmes phares de la campagne électorale italienne. Fabio Massimo Castadlo assure que le Mouvement 5 étoiles ne se positionne pas en tant que parti anti-migrants: "On a dit 'oui' au plan de redistribution du président de la commission européenne, Jean-Claude Juncker. Ce n'est pas une solution définitive. Il s'agit d'un choix temporaire. Mais, nous l'avons soutenu. Ce sont ceux du Visegrad,la Pologne, la République tchèque, la Hongrie. "

"Nous sommes fatigués de sauver l'Europe"

Pour le député européen, cette incapacité européenne à trouver une position commune sur la réforme du règlement de Dublin a influencé la campagne électorale italienne:

"On ne comprend pas pourquoi il faut toujours que nos partenaires, comme l'a fait M. Juncker, viennent taper sur notre épaule et disent qu'on a sauvé le nord de l'Europe. On est fatigués de sauver seul. On veut voir un mécanisme de redistribution. Je pense que si on avait fait ce choix au niveau européen avant les élections, cette campagne aurait été bien différente.", lance Fabio Massimo Castadlo​​​​​​.

