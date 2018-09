Quel rôle joue la reine Mathilde à New York?

La reine Mathilde accompagne cette semaine la délégation ministérielle belge à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Elle effectue une visite de trois jours au siège de l'ONU, en sa qualité de défenseur des objectifs de développement durable.

La reine Mathilde "ambassadrice" des Nations-Unies

Ce lundi, la reine Mathilde inaugurera le sommet de la paix en honneur à Nelson Mandela. La reine va enchaîner réunions et autres rencontres, en sa qualité de "SDG advocate" de l’ONU. Comprenez: ambassadrice des Nations unies.

La reine est un des 17 visages choisis par l’ONU pour promouvoir les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Elle partage cette mission avec d’autres personnalités mondialement connues, comme le footballeur Lionel Messi ou encore la chanteuse colombienne Shakira.

Quels sont les objectifs de développement durable?

Les objectifs de développement durable définis par l’ONU sont " un appel à l’action de tous les pays – pauvres, riches et à revenu intermédiaire – afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent la croissance économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment l’éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la protection de l’environnement. "