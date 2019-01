Mais qu'est-ce qui attire les Chinois sur la face cachée de la lune?

Une partie de la station spatiale chinoise "Palais céleste" qui sera envoyée dans l'espace en 2022 exposée à Zhuhai en novembre 2018 - © WANG ZHAO - AFP

Prendre le relais des autres puissances spatiales

Evidemment, cet alunissage est une preuve de plus des ambitions de la Chine dans la conquête spatiale. "C'est un événement qui procède d'une stratégie à long terme de la Chine comme grande puissance spatiale qui va manifestement prendre le relais des Etats-Unis, de la Russie et des autres puissances" explique Christian Barbier, de l'agence spatiale liégeoise. En effet, trente années sont passées depuis la guerre froide, et les Etats-Unis et la Russie ont clairement levé le pied dans ce secteur. Du coup, la Chine - et l'Inde dans une moindre mesure - veulent s'imposer comme de nouveaux grands acteurs. C'est dans ce contexte que les chinois ont lancé le 8 décembre cette sonde "Chang'e-4". Dans le même registre, la Chine inaugurera en 2022 sa première station spatiale baptisée "Palais céleste" alors que la station internationale ISS (Etats-Unis, Russie, Europe, Japon et Canada) est amenée à disparaître en 2024. Selon Ye Quanzhi, astronome au California Institute of Technology, qui s'exprimait ce matin dans la BBC, c'est avant tout "la première fois que la Chine réussit quelque chose que les autres puissances spatiales n'ont pas réalisées avant elle".