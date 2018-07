Quel héritage reste-t-il de Nelson Mandela aujourd'hui ?

Le 18 juillet, nous fêtons le centième anniversaire de la naissance de Nelson Mandela. Militant anti-apartheid, président de l'ANC, il a fait l'objet de plusieurs arrestations et procès, avant d'être condamné à la prison à vie en 1964. Il y reste 27 ans, dans des conditions difficiles. Pendant ces années de réclusion, il étudie le droit par correspondance et la langue des Afrikaans. En 1990, il est libéré. L’événement est retransmis en direct dans le monde entier.

Il va travailler d'arrache-pied sur l'élaboration d'une nouvelle constitution pour l'Afrique du Sud avec le président Frederik De Klerk, ce qui ne se fera pas sans mal, plusieurs années durant. Les deux hommes reçoivent conjointement le Prix Nobel de la Paix en 1993, une reconnaissance de leurs efforts pour sortir l'Afrique du Sud du régime de l'Apartheid et mettre sur pied la "nation arc-en-ciel".

En 1994, les premières élections nationales multiraciales l'amènent au pouvoir.

Nelson Mandela est devenu un symbole de la lutte anti-raciste à travers le monde, une icône de défense des droits de l'Homme. Que reste-t-il aujourd'hui de son héritage? Nelson Mandela reste-t-il, aux yeux des militants anti-racistes, une référence? A-t-on mystifié le personnage, passant sous silence des côtés plus sombres du personnage? Comment se porte l'Afrique du Sud de Jacob Zuma et l'ANC aujourd'hui?

Pour en parler, Marie Vancutsem reçoit autour de la table de "Débats Première" ce lundi 16 juillet en direct dès 12h sur La Première, Paulette Pierson-Mathy, juriste internationale, professeur émérite, auteure d'ouvrages sur la lutte anti-apartheid en Belgique, Valérie Hirsch, correspondante en Afrique du Sud pour la RTBF et auteure du livre " Les Sud-Africains " (Ed. Ateliers Henry Dougier), Frank Mattheis, chercheur à l'Institut d'études européennes de l'ULB et ancien chercheur à l'Université de Pretoria et Alain Verhaagen, chargé de cours à l’ULB, spécialiste de l’Afrique.