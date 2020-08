Quel est le rôle du vice-président des Etats-Unis ?

Dans l’histoire politique américaine, il y a eu presqu’autant de présidents (45) que de vice-présidents (48). Pourtant, ces derniers ne sont pas tous entrés dans l’histoire. Il faut dire que depuis la création des Etats-Unis d’Amérique, ils ont souvent eu un rôle plutôt effacé. Mais cette situation a évolué après la seconde guerre mondiale et pour la prochaine élection présidentielle, la donne pourrait bien changer.

Un rôle de façade

C’est la constitution américaine, rédigée en 1787 (https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm), qui définit le rôle du vice-président. Il n’a pas de fonction propre si ce n’est de présider le Sénat et de remplacer le président en cas d’impossibilité de gouverner.

Si on s’attarde un peu sur sa fonction au Sénat, là où on vote les lois, on se rend compte qu’elle n’est pas fondamentale. " Le vice-président préside les débats, il les organise et valide le résultat des votes, mais la vraie compétition là-bas se joue entre sénateurs élus ", précise Pascal Delwit, professeur en Sciences politiques à l’ULB. Le vice-président n’a d’ailleurs pas le droit de vote, sauf pour départager une égalité des suffrages. Une situation que n’a jamais connue Joe Biden pendant ses 8 années de vice-présidence sous Barack Obama. Mike Pence, lui, a déjà tranché à 13 reprises sous Donald Trump.

Le deuxième et dernier rôle du vice-président, d’après la constitution, est donc de remplacer le président s’il ne peut plus gouverner pour cause de maladie, de décès, de démission ou encore de destitution. Mais cette situation est plutôt rare, elle ne s’est produite qu’à neuf reprises dans l’histoire. Parmi les exemples célèbres : le vice-président Lyndon Johnson devenu président après l’assassinat de Kennedy en 1963 ou encore Ford après la démission de Nixon à la suite du Watergate en 1972.