Quel est le programme de la visite historique du pape François en Irak?

Le 31 octobre 2010, des jihadistes d’Al-Qaïda y avaient mené la prise d’otages la plus sanglante contre des chrétiens d’Irak : 44 fidèles, deux prêtres et sept membres des forces de sécurité avaient été tués.

Dans une nouvelle main tendue à l’islam, le pape François visitera samedi Najaf, à 150 km au sud de Bagdad.

Vieille de 1230 ans, la ville est l’un des lieux les plus saints du chiisme car elle abrite le mausolée au dôme doré de l’imam Ali, gendre du prophète Mahomet et figure fondatrice de l’islam chiite.

Samedi, la ville sera l’hôte d’une rencontre au sommet. Le chef des 1,3 milliard de catholique du monde, le pape François, sera reçu par le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité religieuse de la plupart des chiites d’Irak et de nombreux chiites du monde, 90 ans.

L’homme, frêle et à la longue barbe blanche, n’a jamais été vu en public et ne reçoit que de très rares dignitaires dans sa maison spartiate. De quoi rendre cette "visite personnelle" plus solennelle et exceptionnelle.

Ur, pèlerinage sur la Terre natale d’Abraham