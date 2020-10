Quel est le but de ce carré bleu ciel qui inonde Instagram ?

L'invité de Matin Première: Raphaël GLUCKSMANN, eurodéputé français siégeant au sein du... Depuis quelques semaines, Raphaël Glucksmann interpelle massivement, avec l'aide des internautes, des marques accusées de bénéficier du travail forcé des Ouïghours en Chine. De Apple à Nike, en passant par Adidas, Lacoste, ou le groupe Zara. Et cela fonctionne ! Plusieurs marques prennent enfin conscience de leurs pratiques (ou les reconnaissent) et souhaitent les changer. Lacoste et Adidas se sont par exemple engagées à cesser toute activité avec des fournisseurs et sous-traitants chinois impliqués dans l'exploitation des travailleurs forcés ouïghours. Au passage, de plus en plus de monde s