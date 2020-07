Québec : en cet été de pandémie, le motel redevient populaire

Le motel, cet établissement où l’asphalte est roi et où l’on peut garer sa voiture devant sa chambre, a vécu son âge d’or en Amérique du Nord dans les années 60 et 70. Mais dans le contexte du Covid-19, au Québec, il apparaît à nouveau comme une option intéressante et sécuritaire pour de nombreux voyageurs.

Alysson Boivin et sa famille ont racheté le motel Lévis quelques mois avant le début de la pandémie de COVID-19. - © Fiona Collienne "On est restés ouverts pendant toute la pandémie, il y avait beaucoup de travailleurs essentiels qui étaient ici : des infirmiers, des travailleurs de Videotron, de Bell (deux opérateurs télécom au Québec), c’est là qu’on a vu que nous aussi, les motels, on est essentiels", explique Alysson Boivin, la jeune gérante du Motel Lévis, situé dans la région de Québec. Il y a quelques mois, la famille Boivin a racheté ce motel, qui date de 1955, et est persuadée que ce type d’établissement sera extrêmement populaire cet été. "On est à l’extérieur, les gens se garent, ils n’ont pas de contact avec les autres. Par contre, dans les gros hôtels, dans les corridors, on peut croiser d’autres personnes. Chez nous, le virus est moins propagé", croit Alysson Boivin.

La nuit, le motel Lévis plonge les voyageurs dans une ambiance particulière. - © Fiona Collienne Yerli Izzetin est un client régulier du motel Lévis. Cet homme travaille pour une entreprise de télécommunications et passe beaucoup de temps sur les routes. Dans un contexte de pandémie, il affirme se sentir plus en sécurité au motel : "Ma santé ainsi que celle de mes clients est très importante pour moi. Je pense qu’en ce moment, le motel est l’option la plus sécuritaire. Il y a des tables et des chaises en extérieur, on peut discuter le soir avec d’autres clients dehors, c’est agréable", explique-t-il. Cet été, le Québec sera visité par les Québécois Le Québec s’attend à passer une saison touristique très particulière. La frontière avec les États-Unis est fermée aux touristes depuis plusieurs mois, et les Canadiens qui partent à l’étranger devront passer deux semaines en quarantaine à leur retour. L’été sera donc très local, avec un retour en force des voyages en voitures.

Les motels semblent avoir été construits pour un contexte de pandémie. - © Fiona Collienne "Il faut savoir que le motel a justement connu son plus grand succès au moment de l’avènement de l’automobile. C’est alors qu’est né le concept de tourisme de circuit, les Québécois profitaient d’une ou deux semaines de vacances pour découvrir leur région en auto et les motels se sont développés le long des routes pour accueillir cette clientèle", rappelle Louis Jolin, professeur à la retraite de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et spécialiste du tourisme. ►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus Pas étonnant dès lors que le motel revienne à la mode en cet été où les voyages en voiture seront rois. Un simple effet de mode ? Plusieurs tenanciers de motels québécois nous ont confirmé que leurs carnets de réservations étaient bien pleins cet été. Il faudra voir si ce n’est que conjoncturel, un succès temporaire en lien avec la pandémie, ou si le bon vieux motel connaît réellement un regain de popularité.

Nathalie Tremblay a racheté un motel il y a deux ans – et les réservations sont nombreuses cet été. - © Fiona Collienne Nathalie Tremblay est de cet avis. Cette Québécoise et son compagnon ont racheté l’Abricafé, un vieux motel de 6 chambres datant des années 60, sur la route qui mène au parc national de la Jacques-Cartier, à vingt minutes de la ville de Québec.

Avec ses six chambres, le motel Abricafé attire depuis les années 1960 les voyageurs qui se rendent vers la région du Saguenay. - © Fiona Collienne Ces parents de trois jeunes enfants l’ont rénové, rafraîchi, et accueillent désormais un mélange de travailleurs de la construction et de touristes curieux de redécouvrir le motel autrement. "La génération qui a eu des motels pendant 20 ou 30 ans passe maintenant la main à notre génération. On arrive avec de l’énergie, des idées, on a voyagé et on a envie de transformer le motel, que ce soit un endroit agréable où les clients puissent passer du bon temps, rencontrer d’autres clients. C’est plus chaleureux que l’hôtel", affirme la jeune propriétaire. Au Québec, il y a aussi des motels qui n’ont pas survécu à la crise des années 90 et ont été démolis, lorsque les hôtels plus hauts de gamme et les voyages en avion ont gagné en popularité. Mais certains sont toujours là, debout, et espèrent connaître une nouvelle jeunesse au-delà de cet été très particulier.