Que se passe-t-il vraiment en Colombie ? "J’ai peur pour ma vie, pour la vie de ma famille et celle de mes amis"

Natalia Zapata a posté une vidéo sur Instagram le 6 mai 2021. Elle y explique qu’elle a 27 ans, qu’elle habite à Cali, troisième ville la plus peuplée de Colombie et qu’elle parle le français car elle a vécu 6 ans en France pendant ses études. "Ce message est un véritable appel à l’aide internationale. Depuis une semaine, le 28 avril, le peuple colombien se fait réprimer dans le sang, dans les rues des villes, parce qu’il manifeste contre la corruption."

Pourquoi la population manifeste ?

La mobilisation a d’abord commencé contre un projet de réforme fiscale, qui selon ses critiques, affectait la classe moyenne et était inopportun en pleine pandémie de Covid-19.

"Le projet de réforme présenté au congrès était fondé sur une hausse des impôts pour les personnes qui gagnent plus de 550 euros par mois et l’augmentation de la TVA d’une vingtaine de produits à 5% ou à 19% comme pour les ordinateurs ou le gaz", comme l’expliquait Najet Benrabaa, notre correspondante en Colombie ce jeudi sur La Première.

Le président l’a retiré, promettant un nouveau texte sans les points les plus contestés comme la hausse de la TVA et l’élargissement de la base de l’impôt sur le revenu.

Et il y a une réforme du système de santé […] qui va encore détériorer le service de santé, déjà calamiteux, que l’on offre à la population.

Mais ce changement de cap n’a pas calmé les manifestants. Ils exigent désormais un changement de politique pour améliorer les conditions de vie. Selon Francisco Salazar, membre du comité des syndicats de Medellin, interrogé par notre correspondante, "Le problème, c’est qu’en plus de la réforme fiscale, il y a une réforme du travail et des retraites au milieu. Ils doivent les retirer. Et il y a une réforme du système de santé, le projet de loi dit 010, qui va encore détériorer le service de santé, déjà calamiteux, que l’on offre à la population."