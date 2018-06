Que se passe-t-il au Nicaragua? Trois questions à Bernard Duterme

Les affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants au Nicaragua ont fait 210 depuis le 18 avril. Les dernières violences se poursuivaient lundi. L'alliance de l'opposition nicaraguayenne a accusé le gouvernement de Daniel Ortega de ne pas faire preuve d'"ouverture ou de volonté politique", notamment au sujet de la proposition visant à faire avancer les élections de 2021 à mars 2019. C'est ce qu'a déclaré lors d'une conférence de presse Daisy George, de l'Alliance civique pour la Justice et la Démocratie, une coalition de groupes d'opposition de la société civile.

Le représentant des évêques au Nicaragua se rend mardi au Vatican pour rendre compte au pape de la crise dans le pays.



Et malgré ces affrontements, les manifestants continuent à descendre dans les rues. Certaines municipalités sont entre les mains des la population en colère, une colère qui grandit au fur et à mesure de l'augmentation de la répression.



Que se passe-t-il ans ce pays, qui semble au bord de l'implosion? Nous avons posé la question à Bernard Duterme, directeur du Centre Tricontinental (CETRI) à Louvain-la-Neuve.

D'où vient cette contestation populaire au Nicaragua?

Bernard Duterme: Elle vient de la rue nicaraguayenne qui a accumulé, ces dernières années, un certain nombre de frustrations et d’insatisfactions. Un élément déclencheur, mi avril, était donc ce projet de réforme des retraites. Ce projet abrogé depuis lors, mais aussi d’autres épisodes, ont fait exploser ont fait exploser cette frustration, cette insatisfaction, et ont sorti les gens de la rue. Et cela a un moment où on ne s'y attendait pas vraiment.

Ce qui a donné immédiatement de l’ampleur au mouvement, c’est la forte répression des premières manifestations. Il y a eu tout de suite quelques dizaines de victimes, des étudiants qui tombaient sous les balles de la police à la mi avril.

Et cette répression, très forte, presque indiscriminée, largement disproportionnée dans tous les cas, a jeté une grande partie de la population nicaraguayenne dans la rue. Il ne s'agit pas de la majorité des gens qui manifestent, mais les enquêtes disent aujourd’hui que plus de 70% des Nicaraguayens souhaiteraient le départ du pouvoir actuel.

Vous parlez du projet de réforme des retraites comme déclencheur des manifestations. Ce n'est donc que la partie immergée du problème?

Bernard Duterme: Ces frustrations naissent du bilan économique politique social culturel de ces 12 dernières années d’ortégisme, le pouvoir du président Ortega au Nicaragua.

Daniel Ortega revient au pouvoir en 2006. En 10 ans, de 2006 à 2016, il est parvenu à doubler l’économie du pays: il hérite d’un PIB de 6 milliards de dollars, et en 2016, ce PIB a plus de 13 milliards de dollars.