Que sait-on de Redouane Lakdim, le preneur d'otages de Trèbes?

Le preneur d'otages abattu par les forces de l'ordre après avoir semé la terreur à Carcassonne et à Trèbes a agi seul, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Il s'appelle Redouane Lakdim et était connu des services de police.

"Il s'appellait Redouane Lakdim. Il avait 26 ans et était connu pour des faits de petite délinquance et nous l'avions suivi et nous pensions qu'il n'y avait pas de radicalisation, mais il est passé à l'acte brusquement", a déclaré sur place Gérard Collomb, le ministre français de l'Intérieur.

"Il a agi seul", a-t-il précisé. "Nous en saurons plus au fur et à mesure de l'enquête".

Cet homme né en 1992 était suivi par la DGSI, explique une autre source proche de l'enquête citée par Le Parisien. Toujours selon cette source, il était très actif sur les réseaux sociaux salafistes et était soupçonné d’avoir effectué un voyage en Syrie.

Des témoins racontent qu'il a crié "Allah Akbar" en entrant dans le supermarché qui a été le théâtre de la prise d'otages. Il aurait réclamé la libération de Salah Abdeslam, le dernier survivant des commandos des attentats de Paris, selon les forces de l'ordre, citées par Franceinfo.

En milieu d'après-midi, l'Etat islamique a revendiqué l'attentat. "L'homme qui a mené l'attaque de Trèbes dans le sud de la France est un soldat de l'Etat islamique, qui a agi en réponse à l'appel de l'organisation à viser les pays membres de la coalition internationale anti-EI", selon un communiqué d'Amaq, l'agence de propagande de l'EI.