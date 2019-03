Que reproche-t-on a Pie XII, le pape de la seconde guerre mondiale ?

Le pape a annoncé lundi que les archives secrètes du Vatican sur le pontificat de Pie XII (1939-1958) seraient ouvertes en mars 2020, dans l’espoir de mettre fin aux controverses sur son rôle pendant la guerre.

Pie XII de son vrai nom, Eugenio Pacelli, est décédé le 9 octobre 1958 à Castel Gandolfo, à l’âge de 82 ans.

Pacelli a été nonce en Bavière puis à Berlin, secrétaire d’Etat et principal collaborateur de Pie XI dans les années 30. Devenu Cardinal, il négocia en 1933 un concordat étendu à tout le IIIe Reich naissant. Agrandissant ainsi, les accords régionaux existant entre le Saint-Siège, la Prusse, la Bavière et les territoires ou se trouvait rassemblé la majorité des catholiques allemands. Une négociation et un accord contre nature à mettre en regard avec la montée du communisme partout en Europe à ce moment-là.

Pacellin, fut élu 258e pape en 1939 et succéda à Pie XI juste au début d’une des périodes les plus difficiles du vingtième siècle, la seconde guerre mondiale.