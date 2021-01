Que propose Joe Biden pour le climat ? (Episode 3/4- Podcast)

"Deb Haaland est vraiment la parfaite candidate pour le département de l’intérieur", analyse Ryan Schleeter, responsable communication Green Peace à San Francisco. "D’abord parce que le département de l’intérieur supervise toutes les terres fédérales. Et il y a encore une quantité immense d’extractions de combustibles fossiles sur ces terres. Et la première étape en faveur du climat, que l’administration Biden peut faire, c'est d’arrêter de vendre de nouveaux permis d’extractions sur ces terres fédérales. Deb Haaland qui vient du Nouveau Mexique, comprend bien les enjeux économiques des Etats qui dépendent de combustibles fossiles et qui doivent s’engager dans une transition durable et créer des opportunités d’emplois".

En décembre dernier, Joe Biden a présenté les membres de son équipe chargée de mettre en œuvre les politiques énergétiques et environnementales. Deb Haaland occupera le ministère de l'Intérieur. C’est elle qui supervisera les ressources naturelles des terres fédérales, comme les parcs nationaux et les refuges animaliers. Si sa nomination est confirmée par le Sénat, Deb Haaland sera la première Amérindienne à occuper un poste de ministre aux Etats-Unis.

Que propose Joe Biden pour lutter contre le changement climatique ?

Le nouveau président adhère pleinement à l’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, conformément à l’accord de Paris sur le Climat. "La neutralité Carbonne, c’est ne pas émettre plus de CO2 qu’on ne peut absorber", explique Jean-Pascal van Ypersele, climatologue et ancien vice-président du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). "Cela ne signifie pas qu’on n’émet plus de CO2. Cela signifie que si on émet du CO2, il faut se débrouiller pour absorber cette quantité supplémentaire. Les forêts et les océans sont les systèmes naturels qui peuvent le faire. Parmi les solutions artificielles, il existe des techniques qui permettraient de retirer du CO2 de l’air et de le stocker dans des couches géologiques.

Il est beaucoup plus facile d’arriver à une vraie neutralité carbone, si on émet moins

Ou alors, on n'émet pas plus d'émissions que ce qu’on est capable d’absorber. Il est beaucoup plus facile d’arriver à une vraie neutralité carbone, si on émet moins. Or beaucoup de programmes insistent sur l'absorption de CO2, avec la technologie BECS, sur la plantation des arbres etc. et pas assez sur la diminution des émissions carbones".

Pour réduire les émissions carbones, Joe Biden prévoit tout un programme, notamment de restaurer les réglementations environnementales que Donald Trump a supprimé ou modifié, comme le 'Clean Power Plan' qui vise à limiter les émissions de CO2 des centrales thermiques, ou encore les normes d’efficacité énergétiques des nouveaux véhicules.

Il prévoit d’investir 2000 milliards de dollars en quatre ans. Soit, un peu plus de 2% du PIB américain, chaque année. Il veut investir dans des infrastructures propres et non carbonées, comme l’isolation d’un million et demi d'habitations et de logements sociaux. La construction de nouveaux logements durables.

Il prévoit une refonte de l’industrie des transports, en favorisant la fabrication de véhicules hybrides et électriques, avec l’installation de 500 000 bornes de recharge d’ici 2030, et aussi des incitations financières pour changer de véhicule. Il propose aussi une production d'électricité sans pollution carbone, d'ici 2035. Et donc, favoriser les énergies renouvelables, mais aussi le nucléaire.

Enfin, Joe Biden s'est engagé à créer une Agence de recherche et développement sur le climat, afin de créer des batteries plus économes en énergie, des réacteurs nucléaires plus sûrs, et des systèmes de captage de CO2 plus performants.