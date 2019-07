France: dîners, travaux de rénovation, dépenses… Que faut-il savoir sur "l'affaire François de Rugy"?

Mis en cause pour l’organisation de réceptions fastueuses avec homards et grands crus à l’Hôtel de Lassay alors qu’il présidait l’Assemblée nationale, François de Rugy, ministre français de la Transition écologique, se "fait pincer" pour des dîners que la presse trouve "indigestes".

Mediapart révèle il y a quelques jours avec force photos qu’entre 2017 et 2018, François de Rugy et son épouse Séverine ont donné de fastueux dîners. Grands crus, champagne, homards,… tout y est. Il y en aurait eu une dizaine. Où les invités étaient surtout des amis et relations de Séverine de Rugy, journaliste pour le magazine Gala. Quand ils sont contactés à propos de ces dîners, les époux affirment qu’il s’agit de "dîners informels liés à l’exercice de ses fonctions avec des personnalités issues de la société civile". Le cabinet du Ministre d’Etat insiste sur la baisse des frais de 13% des réceptions données à l’hôtel de Lassay, la résidence dédiée au président de l’Assemblée nationale. Ce qui ne semble pas convaincre grand monde. La polémique enfle très rapidement.

Le HLM de sa directrice de cabinet

Nicole Klein, c’est son nom, est à la tête du cabinet de la transition énergétique depuis octobre 2018. Et là aussi, Mediapart a fouillé et découvert qu’elle occupait un logement HLM à Paris depuis 2001, alors qu’elle était haute fonctionnaire à l’époque. "Et l’avait même conservé de 2006 à 2018, alors qu’elle n’habitait plus la capitale", précise le site. Le ministre de Rugy a sommé sa directrice de présenter sa démission. "C’est François de Rugy qui souhaite expressément que je parte", a-t-elle déclaré au journal Ouest-France. Reste à voir si ce geste suffira à éteindre les multiples polémiques qui entourent désormais le Ministre. Mercredi, la porte-parole du gouvernement Macron, Sibeth Ndiaye, avait assuré que le ministre conservait "bien évidemment la confiance" du président et du gouvernement.