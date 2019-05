Que faut-il retenir des résultats des élections européennes ?

Taux de participation en hausse

Un chiffre a réjoui tout le monde, celui du taux de participation, clairement en hausse. Il atteint 50,5%, un chiffre qui n’avait plus été atteint depuis 20 ans. L’Europe ne laisse plus ses citoyens indifférents.

Poussée verte et des libéraux

Au cours de ce vote, les citoyens ont sanctionné les deux grandes familles politiques européennes, la droite démocrate-chrétienne du PPE et les sociaux-démocrates du S & D.

Le PPE reste le plus grand groupe au sein Parlement européen avec 179 élus (contre 217 sièges dans le Parlement sortant). Le S & D est toujours deuxième, avec 150 sièges (contre 186 élus lors de la dernière législature), mais ces deux groupes, qui étaient jusqu’ici en coalition, ont perdu leur majorité.

L’Alde, le groupe des libéraux profitent de l’arrivée des marcheurs du président français Emmanuel Macron en son sein pour décrocher la troisième place du podium. Il empoche 107 sièges et est suivi par les Verts littéralement portés par la mobilisation citoyenne en faveur du climat dans plusieurs Etats membres. Ils remportent 70 sièges, soit 18 de plus qu’en 2014.

Il faudra désormais une tripartite pour former une majorité à l’Assemblée de Strasbourg.

Montée des eurosceptiques et populistes

Les partis nationalistes et souverainistes de droite ont décroché une victoire. Ils ont réalisé de bons scores en France, en Italie, au Royaume-Uni ou en Suède. Mais, il s’agit d’une victoire en trompe-l’œil.

En France, le Rassemblement National de Marine Le Pen a certes battu la liste d’Emmanuel Macron. Il a confirmé son enracinement en arrivant dimanche en tête du scrutin européen avec 23,53% des voix. Mais, si on se limite aux chiffres, et rien qu’aux chiffres en pourcent et en sièges, elle fait à peine mieux qu’en 2014.

En Italie, Matteo Salvini remporte une vraie victoire. Son parti d’extrême droite, la Lega, écrase les autres formations politiques. Elle remporte 33,64% de voix ce qui représente 28 sièges au sein de l’hémicycle européen, soit 11 sièges de plus qu’en 2014.

Au décompte final, il n’y a pas eu ce dimanche de vague noire. Ensemble, ils remplissent plus d’un quart des sièges du Parlement européen soit 110 élus et gagnent 50% d’eurodéputés supplémentaires. Mais, pour peser réellement sur les décisions de l’hémicycle, ils doivent s’allier ce qu’ils n’ont jamais réussi à faire ce jour.

