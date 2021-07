Que faut-il prouver? Comment? Pour aller où et quand? Tout savoir sur le pass sanitaire en France

C’était une allocution attendue, et elle est a tenu ses promesses : le président Emmanuel Macron a annoncé ce lundi l’extension de l’utilisation du pass sanitaire en France, ainsi que l’obligation vaccinale pour le personnel soignant. Comme en Grèce, Danemark ou Autriche, l’utilisation du pass sanitaire ira donc au-delà du simple passage de frontière : il devra être présenté pour l’accès à divers lieux et activités. Les modalités détaillées de ces nouvelles mesures sont peu à peu dévoilées par les ministres français, retrouvez dans cet article les dernières informations sur ce sujet. Les informations sujettes à évoluer sont précédées d’un [Info en évolution].

Que doit-on prouver avec ce pass sanitaire ?

Qui est concerné ?

[Info en évolution] Toute personne foulant le sol français de 12 ans et plus devra suivre ces nouvelles règles. Les jeunes de moins de 18 ans ayant été la dernière tranche d’âge à être vaccinée, des précisions sont attendues sur les modalités exactes pour les adolescents, le fait de devoir réaliser des tests tous les deux jours pouvant être assez handicapant. Le porte-parole du gouvernement a promis une certaine souplesse pour les 12-18 ans.

Les transports en commun sont donc exclus de l’obligation de présenter un pass sanitaire. Le ministre des Transports Jean-Baptiste l’a confirmé ce mardi : seuls sont concernés les TGV, les trains Intercités et car interrégionaux, c’est-à-dire les transports sur de longues distances.

Pour rappel, depuis le 9 juin, le pass sanitaire est déjà obligatoire pour tout rassemblement (culturel, sportif, etc) de plus de 1000 personnes en France. L’extension du pass sanitaire se réalisera en deux phases :

Comment trouver des centres pour faire des tests ?

Depuis le 7 juillet, les tests PCR ou antigéniques ne sont plus gratuits pour les étrangers en France. Vous devrez donc payer de votre poche les tests PCR ou antigéniques, la Belgique n’offrant pas le remboursement de ces tests en dehors des raisons médicales (symptômes ou cas contact), en dehors des deux tests gratuits offerts.

Une plateforme spécifique a été mise en place par le ministère de la Santé afin de trouver les centres de dépistages qui réalisent des tests PCR et antigéniques, selon le département sélectionné. Concernant les tests antigéniques, des centres, pharmacies et professionnels de la santé (infirmier, kiné) peuvent les réaliser.

Pour une échelle géographique plus précise, vous pouvez également faire une recherche dans la carte ou l’annuaire général du site officiel du ministère de la santé, santé.fr. Indiquez "PCR" ou "antigénique" dans la barre de recherche, encodez votre ville, et sélectionnez bien l’onglet "Annuaire" au terme de la recherche afin d’afficher la carte.

La preuve d’un test négatif réalisé par un touriste étranger devra donc être fournie autrement que via le pass sanitaire. Les modalités concernant les touristes étrangers en France n’ont pas encore été communiquées : en effet, l’interrogation est grande sur la manière dont les nouveaux lieux liés au pass sanitaire pourront vérifier la validité d’un test PCR/antigénique en dehors du système de pass sanitaire.

Et si mon test est positif ?

Si le test se révèle positif, il faut alors suivre les règles en vigueur en France : un isolement pendant 10 jours, voire plus en cas de symptômes (48h après la fin de la fièvre, précise le site du gouvernement français).

En cas de cas contact, c'est un isolement de sept jours qui est imposé, avec un test antigénique effectué le plus tôt possible, et un test PCR au 7ème jour après le dernier contact.

Si cela implique que vous allongiez votre séjour, une assurance voyage peut prendre en charge une partie des coûts liés à cette prolongation.