Que fait Donald Trump de ses journées? Son emploi du temps semble peu chargé

Des révélations montrent que le président américain Donald Trump ne travaille pas tellement et que son agenda n'est pas particulièrement chargé.

C'est le site Politico qui a mis la main sur son emploi du temps entre le 22 et le 26 octobre dernier. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il consacre 9 heures par jour à ce qu'il appelle "l'executive time", c'est-à-dire alimenter son compte Twitter et visionner des chaînes d'informations.

Trois heures seulement sont réservées aux réunions officielles, aux briefings et aux apparitions publiques. C'est un contraste total avec Bill Clinton, Jimmy Carter ou encore Barack Obama, qui travaillaient parfois jusqu'au milieu de la nuit. Donald Trump rompt avec ses prédécesseurs sur de nombreux points, il semble que, pour ce qui concerne la charge de travail, ce soit aussi le cas.

Ce n'est pas la première fois que son agenda complet est dévoilé. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il est encore moins chargé que celui dévoilé début de l'année. Il ne passait "que" 8 heures aux même activités: tweeter et faire du "binge-watching" (se gaver de télévision). Devant Fox News, notamment, sa chaîne préférée. C'est assez étonnant pour un président américain.