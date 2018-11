Quatre soldats blessés lors d'un exercice de l'Otan en Norvège

Quatre soldats suédois ont été blessés ce samedi en Norvège lors de manœuvres effectuées dans le cadre du "Trident Juncture", le plus grand exercice de l'Otan depuis la fin de la Guerre froide, indique l'armée suédoise.

Les quatre victimes ont été impliquées dans un accident de la route dans le comté d'Hedmark. Un tank a percuté un véhicule militaire de terrain plus petit. Les soldats blessés ont été emmenés à l'hôpital. Deux d'entre eux ont pu quitter l'établissement après un contrôle. L'état des deux autres reste flou mais il semble que leurs jours ne sont pas en danger.

Quelque 50.000 soldats de 29 Etats membres de l'Otan et de pays partenaires (Suède et Finlande) prennent part à l'exercice "Trident Juncture". La Belgique a envoyé environ 450 militaires. L'exercice se base sur un scénario dans lequel l'Organisation du traité de l'Atlantique nord répond collectivement à l'attaque d'un ou de plusieurs membres. Le but est de "mettre l'accent sur le caractère défensif de l'Otan".