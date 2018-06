Quatre ans après les Jeux, le village russe d'Akhshtyr panse toujours ses plaies

En voiture, Sotchi n'est pas bien loin. À 20 kilomètres. Situé sur les premières hauteurs du Caucase, le petit village d'Akhshtyr ce ne sont que quelques rues longées de petites maisons de bois et de tôles, quelques édifices en briques aussi, plus récents. Des arbres fruitiers, des jardinets, des chèvres qui se promènent librement au milieu des quelques voitures qui passent. Un magasin qui semble à l'abandon. Le village – 120 personnes dont 20 enfants – a été fondé au XIXème siècle par les premiers Russes venus s'installer dans le Caucase. Nous accompagnons le maire Alexandre Koropov, la cinquantaine, ancien maraîcher. Il a réuni quelques habitants désirant – encore – parler des soucis du village.

"Maudits soient les Jeux"

Retour en 2011. À Sotchi-centre, les chantiers démarrent dans la perspective des Jeux prévus à l'hiver 2014. Chance ou malchance pour Akhshtyr – c'est aussi de l'emploi –, le village abrite deux grandes carrières à ciel ouvert. De quoi tirer des pierres et des matériaux pour les chantiers de la ville. "Dans la carrière on puisait les matériaux des chantiers, on ne pouvait dormir ni le jour ni la nuit, il y avait des transports en permanence et la poussière était impossible", se rappelle le maire Alexandre Koropov. D'où un ballet bientôt incessant de camions qui à la longue va dévaster, défoncer les routes d'accès aux villages. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Pire, des morceaux de route continuent à s'effondrer et basculer dans le vallon. Résultat par exemple, les transports publics, les bus scolaires ne passent plus... Manque d'eau

"Avant, il y avait des puits le long de la route ici plus loin. Mais quand les carrières sont apparues, ils ont abîmé la couche souterraine et l'eau est partie… Ils nous ont promis de tout refaire et, en attendant, ils apportaient de l'eau", raconte une baboussia – une dame âgée – du village. "Au début, ils le faisaient. Jusqu'en 2017. Après, ils ont dit : il n'y a pas d'argent pour ça. Résultat : plus d'eau, c'est tout… Mes enfants m'apportent de l'eau de la ville, par bouteille de 5 litres ; mon frère vient de m'amener une quinzaine de bouteilles. Les riches, ils ont des puits ; moi, je n'ai pas d'argent, pas de retraite…" "Il y a aussi le problème des bus qui ne passent plus avec la route défoncée, poursuit-elle. Je marche 30 minutes jusqu'au bus. Aujourd'hui, je suis allée jusqu'à la polyclinique, ensuite, je suis tombée fatiguée dans mon lit. Et si je veux acheter des produits, comment je ferais pour porter tout ?" "Les JO sont passés comme un bulldozer ici"

"L'administration ne nous apporte pas d'eau, explique Ilya Zamessine, vice-maire du village. Chacun se débrouille. Moi, ça va, j'ai une voiture je peux acheter mon eau en ville. J'ai aussi un petit puits qui n'a pas été touché par les JO, j'ai un peu d'eau et ça suffit pour laver mon petit, manger." "Mais il y en a d'autres, en haut de la colline qui sont sans eau, sans voiture... Les plus âgés, c'est la moitié du village, ils n'ont pas de solution. Ils stockent l'eau de pluie qui tombe du toit, ils la boivent, c'est ainsi, je ne mens pas. Le maire avait promis une solution, il nous a trompés. Il est pourtant membre de Russie unie, le principal parti du pays, placé par le président. Soit Poutine n'est pas au courant, soit il nous trompe aussi… Les JO sont passés comme un bulldozer ici. Maudits soient ces JO. Personne ici n'en a bénéficié". Des habitants qui n'attendent rien de bien neuf avec la Coupe de football qui va réattirer l'attention du Monde sur Sotchi. Même si, paradoxalement, tous se disent tout de même fiers de voir la Russie organiser un tel événement, contents aussi de voir des étrangers à nouveau revenir dans la région...