Quand un Nigérian s'inspire de Gambino pour dénoncer la situation politique de son pays

Ça fait désormais 3 semaines que Childish a commencé à faire parler de lui avec "This is America". Un son qui a eu l’effet d’une bombe dans le monde musical (200 millions de vues) mais aussi au-delà ; et qui a inspiré un artiste nigérian. Folarin Folana aka Falz, rappeur et vocaliste originaire de Lagos State au Nigeria, débarque avec le remix "This is Nigeria".

Le spécialiste de l’Afropop et du Hip-Hop africain propose une adaptation pour dénoncer ce qui se passe au Nigéria.

Même concept et même visuel

Juste des dénonciations différentes. On retrouve notamment des références aux violences terroristes perpétrées principalement par le groupe Boko Haram, qui cherche à contrôler le nord-ouest du pays et qui veut imposer la charia, et le groupe de bergers musulmans Fullanis.

Entre 2006 et 2014, plus de 12.000 chrétiens ont été tués, des milliers d’enfants sont en captivité et plus de 2000 églises ont été détruites par le terrorisme. À côté de ça, des lyrics sont également dédiés aux tensions entre musulmans et chrétiens, à une partie de la population plongée dans une pauvreté alimentaire et à une grande majorité du pays qui ne dispose toujours pas d’électricité en 2018.

Pour un pays qui possède le plus haut PIB d’ Afrique, ce n’est franchement pas la joie. " This is Nigeria " est aussi une dénonciation du système politique du pays où les autorités "extorquent grandement la population et où les classes dirigeantes, censées être un symbole de démocratie, sont corrompues jusqu’à l’os".

Childish Gambino, surement le savait-il, a lancé ou plutôt relancé une nouvelle forme de rap engagé et revendicateur. Un rap qui fait écho, qui dénonce et forcément qui inspire de nouveaux horizons. Peut-être, d’autres artistes franchiront le pas pour leur pays… ?

