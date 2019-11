Quand le RER sauve des vies : le réseau européen de référence des maladies rares de l'œil ouvert à tous les Européens

"Notre patiente Evelina est venue chez nous alors qu’elle ne voyait déjà plus d’un œil " explique Sandra Valeina. " On lui a diagnostiqué une maladie très rare. Elle risque de perdre également son deuxième œil. C’est pour ça qu’on s’est tourné vers les experts européens."

Le service de pédiatrie ophtalmologique de l’hôpital universitaire de Riga en Lettonie accueille les cas les plus rares. Ce jour-là, la petite Evelina, 5 ans vient voir son médecin, le docteur Valeina. Habituée, la gamine enlève ses lunettes et avance son front vers la machine qui analyse ses yeux.

Il existe 900 maladies rares de l’œil. Les ophtalmologues ne peuvent pas tout savoir, tout connaître. Alors pour optimiser l’expertise médicale, une clinique un peu particulière a vu le jour en 2016. Le RER, réseau européen de référence des maladies rares de l’œil est virtuel mais il réunit 29 hôpitaux issus de 13 pays européens différents. Un projet soutenu et financé en partie par la Commission européenne. L’objectif est d’obtenir un meilleur diagnostic et développer de nouvelles thérapies car l’attente est grande du côté des malades.

Le dossier d’Aliya est complexe et atypique. Il est donc immédiatement partagé au sein de la clinique virtuelle et soumis aux spécialistes européens. Des spécialistes issus des 29 hôpitaux partenaires, situés dans 13 pays de l’Union. Une façon d’optimiser la prise en charge car il existe 900 maladies rares de l’œil.

" C’est à la fois rassurant pour nous au niveau clinique parce qu’on ne peut pas savoir tout sur tout, tout le temps, c’est impossible ! " commente le docteur Dollfus. " Et c’est aussi rassurant pour les patients et leurs familles, de savoir que d’autres médecins ont été saisis, qu’ils n’ont pas besoin de faire le tour de l’Europe pour aller voir tous ces experts, que tout le monde s’est déjà concerté autour de ce cas clinique très particulier."

La jeune patiente place elle aussi beaucoup d’espoir dans cette clinique d‘un nouveau genre.

" Je me dis peut-être qu’il y a quelqu’un d’autre qui est comme moi et qu’ils cherchent des choses et qu’ils ont trouvé quelque chose et qu’ils pourraient le dire au Docteur Dollfus. " explique Aliya Skandry. " Peut-être que quelqu’un a les mêmes symptômes que moi ailleurs […] Ce n’est pas marrant d’aller à l’hôpital tout le temps…"