Quand la volonté déplace des montagnes, Tobias le nouveau héros de l’Angleterre

Il s’appelle Tobias Weller, il a 9 ans et souffre d’autisme et de paralysie cérébrale. Mais pour récolter de l’argent, le petit garçon a pris sur lui et décidé de relever un défi. Parcourir un marathon avec son déambulateur. Surnommé le capitaine Tobias, il a parcouru la route de Sheffield où il vit pendant 70 jours. A la base, il espérait récolter 500 livres sterling soit 550 euros. Il en a finalement engrangé 60.000 !

Une superstar

Tobias est décrit comme une inspiration par ses supporters parmi lesquels l’athlète Jessica Ennis-Hill et le présentateur de la BBC Dan Walker. Tobias avait prévu une marche sponsorisée d’un kilomètre dans le parc local mais, une fois le lockdown imposé, il s’est inspiré de la marche du 100e anniversaire du capitaine Tom Moore et a suggéré le marathon de rue. Son état de santé nécessite qu’il utilise un déambulateur pour se déplacer. Au début du défi, il faisait un maximum de 50 mètres par jour. Puis encouragé par le public et sa mère, il en a parcouru 750 mètres. Dimanche, la police a fermé la route et les voisins ont déployé des banderoles et des ballons pendant qu’ils criaient et l’encourageaient à terminer son défi. Sa mère, Ruth Garbutt, a déclaré que Tobias voulait continuer à marcher et visait maintenant à atteindre 50 km. "Je suis tellement, tellement heureuse qu’il ait terminé son marathon. Il a vraiment bien fait. Il a essayé si fort tout au long. Il a vraiment atteint un objectif énorme. Je déborde de fierté pour mon petit garçon. Il est juste magnifique. “

« En morceaux »

Tobias a dit qu’il était " en morceaux " après avoir appris la somme récoltée. " Je ne peux pas croire que j’ai terminé un marathon. C’est tout simplement génial. J’adore quand mes voisins applaudissent et m’encouragent et devenir de plus en plus fort chaque jour est un si bon sentiment." Tobias collectait des fonds pour l’hôpital pour enfants de Sheffield, où il a subi plusieurs opérations, et pour l’école Paces, où il est élève. Dans sa vidéo de lancement, il a admis que c’était un " défi gigantesque " pour lui. "Un marathon fait 42.195 mètres, mais je suis déterminé à le faire." L’argent pour Paces ira à une nouvelle maison, qui sera un centre national pour l’éducation. Le chef d’établissement, Ruth Liu, a déclaré que la réussite de Tobias était formidable. " Il s'est fixé un objectif ambitieux et très lentement et méthodiquement, il s’est frayé un chemin avec détermination. C’est une réalisation absolument fantastique. Nous sommes tellement fiers de lui. Nous avons des plans pour une nouvelle construction avec des installations fantastiques, des piscines d’hydrothérapie, une salle sensorielle et des installations pour plus d’enfants, nous allons donc pouvoir aider beaucoup plus de familles, beaucoup plus d’enfants."

Des mécènes conquis

Plusieurs mécènes d’une association caritative pour enfants ont envoyé des messages vidéo pour lui souhaiter bonne chance. "Tu as fait un travail absolument incroyable jusqu’à présent pour marcher aussi loin." "Honnêtement, ce que tu as fait est une source d’inspiration pour tant de gens. Tu m’as inspiré à travailler plus dur. Tout le monde à l’hôpital est tellement reconnaissant pour tout ce que tu as fait, c’est absolument incroyable." Sa mère, Ruth Garbutt, lui a remis une médaille en franchissant la ligne d’arrivée.

