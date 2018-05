Analyse: quand la Belgique parle d'Europe, ça n'intéresse plus grand monde...

Charles Michel était ce jeudi au parlement européen pour un débat sur l'avenir de l'Europe. Retour sur cette intervention dans l'hémicycle avec Olivier Hanrion, notre journaliste spécialiste des questions européennes.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que quand il a proclamé son discours, ce n'était pas la grande foule dans l'hémicycle. Visiblement, la plupart des députés européens n’étaient pas au courant... ou ça ne les intéressait pas. Le contraste était frappant avec Emmanuel Macron, venu lui aussi présenter sa vision de l’Europe quelques semaines plus tôt au Parlement européen. Là, la feuille de présence des députés était bien remplie.

Bien évidemment, une Angela Merkel ou un Emmanuel Macron attirent plus facilement la foule. Sauf qu'en janvier dernier, le peu connu Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, a fait salle comble. Donc il faudrait se faire une raison... Quand la Belgique parle d’Europe aujourd’hui, ça n’intéresse plus que les journalistes qui suivent l’actualité européenne, et encore, là non plus la presse internationale ne s’est pas bousculée pour écouter notre Premier ministre.

Pourtant, lors des sommets européens, Charles Michel est toujours là, toujours un bon client pour les médias, il a toujours la petite phrase qui va faire le buzz : "L’Europe n’est pas un bon contact", "Il n’y aura pas de Brexit gratuit" ou "Je veux remettre la Belgique dans le cockpit de l’Europe". La faible affluence dans l’hémicycle jeudi démontre qu’aux yeux des députés européens la Belgique fait juste partie du personnel de cabine.

La Belgique, état fondateur de l'Union européenne n'est plus aux commandes... Comment en est-on arrivé là ? D’abord, l’Europe s’est agrandie. Désormais, ils sont 27 à vouloir tenir le manche. Ensuite, la Belgique est sur une ligne pro-européenne assumée, ça n’est pas nouveau, ça fait partie de l’ADN du pays et de ses Premiers ministres successifs. Bref, c’est attendu alors que les mêmes propos dans la bouche d’un président français, ça surprend encore.

Enfin, le discours de Charles Michel a beau être sur une ligne très europhile, il partage le pouvoir avec un parti, la N-VA, qui, elle, siège avec les eurosceptiques, avec des couacs à la clé sur les questions fiscales ou monétaires. Et cette ambiguïté déforce le message du Premier ministre aux yeux de ses partenaires européens.