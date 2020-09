Quand E. Macron, au Panthéon, profite des 150 ans de la naissance de la IIIe République pour réaffirmer les "valeurs" de la France

C’est une date qui, d’ordinaire, en France, passe un peu inaperçue. Le 4 septembre. En 1870, en pleine guerre franco prussienne, était portée sur les fonts baptismaux la IIIe République. Celle-ci, la plus longue des cinq – pour le moment — tiendra jusqu’en 1940. Emmanuel Macron, le président de la République française, n’a, cette année, pas laisser passer l'anniversaire. Et a tenu un discours au Panthéon, à Paris, pour rappeler la portée historique et symbolique de cette date. Mais pourquoi donc? Quelques explications.

Emmanuel Macron marchant entre les colonnades du Panthéon, à Paris, le 04 septembre 2020 - © JULIEN DE ROSA - AFP

Extrait du discours d’E. Macron au Panthéon, à Paris, le 4 septembre 2020 "La République ne déboulonne pas ses statues" , extrait du discours d'E. Macron au Panthéon, à... Emmanuel Macron a célébré vendredi les 150 ans de la République française en soulignant qu'elle était "toujours à protéger", car "fragile" et "précaire", et en mettant en garde contre toute "aventure séparatiste".

Napoléon III , empereur des Français (1852-1870) - © - AFP 1870, date charnière "Retour vers le futur" pour un focus sur les événements survenus en 1870 en France. Cette année-là, les deux plus grandes puissances européennes s’affrontent. Napoléon III, qui règne comme empereur sur la France depuis 1852 – année ou celui-là même mit fin à la IIe République, dont il était président -, déclare la guerre à la Prusse. En cause, des relations diplomatiques devenues délétères, une volonté de réaffirmer son pouvoir par une campagne victorieuse et un esprit "va t’en guerre" certain de la part de l’armée. La Prusse, qui a à sa tête le roi Guillaume et (surtout) le chancelier Bismarck, se frotte les mains. Elle la voulait, en fait, cette guerre. Objectif du chancelier : réunir sous une cause commune tous les états allemands, encore disparates à ce moment, et les rassembler sous la bannière principale de la Prusse.

Otto von Bismarck, chancelier allemand (ici en 1889) - © - - AFP L’Empire expire Les Français, persuadés d’une victoire facile, attaquent les premiers, début août 1870. Dès les premières escarmouches, c’est la catastrophe. Ils découvrent une armée allemande beaucoup plus moderne (avec notamment de l’artillerie lourde), mieux organisée, qui les surclasse totalement. En un mois, la guerre se révèle être un piège pour les Français. Napoléon III et le gros de l’armée se voient acculés à Sedan. Les Allemands assiègent la ville. L’Empereur capitule. Lui et ses troupes deviennent prisonniers. Nous sommes le 2 septembre. Bismarck jubile. La victoire est totale — en un mois à peine —, la route de Paris est ouverte. Les Français, eux, sont sidérés. Tout s’écroule. Mais à Paris, le monde politique décide d’organiser la riposte. La République est proclamée le 4 septembre à l’hôtel de Ville. A la surprise des Allemands, elle mettra en place un "gouvernement de la défense nationale". Autour du général Trochu, de Léon Gambetta ou encore de Jules Ferry, celui-ci décidera de continuer à tenir tête aux troupes de Guillaume de Prusse.

Léon Gambetta, républicain convaincu et hostile à l'armistice avec les Prussiens - © - - AFP Une République en guerre La nouvelle république remettra vite des armées en selle (notamment avec "l’armée de la Loire") et organisera la défense de Paris. Car les Allemands ne désarment pas, et vont bientôt se livrer au siège de la ville lumière. Celui-ci durera du 17 septembre au 26 janvier 1871. Terrible, il mettra notamment en lumière Gambetta, qui réussira à s’échapper de la capitale en ballon, pour rejoindre les troupes en province. Malgré une résistance acharnée, le siège se soldera par une nouvelle défaite française. L’armistice sera signé le 26 janvier. L’assemblée nationale et le gouvernement se déplaceront ensuite à Versailles, tandis qu’à Paris se déclenchera bientôt la "Commune" (2e siège de Paris). Quelques jours avant, le 17 janvier, toujours à Versailles, l’empire allemand a été proclamé dans la galerie des glaces du château. La France est humiliée. Elle doit payer de lourdes indemnités de guerre et est amputée de l’Alsace-Lorraine. Face au cataclysme cependant, la IIIe république se maintiendra, et dans les années suivantes, continuera à faire des avancées pour un système parlementaire démocratique moderne.

Troupes française lors du siège de Paris par les Prussiens, en janvier 1871 - © - - AFP

Conflit(s) en germe Le désir de revanche restera tenace du côté français. Se venger de l’humiliation et récupérer l’Alsace-Lorraine deviendra une idée fixe. L’Allemagne, à présent unifiée, commencera, elle, a se sentir toute puissante. La guerre franco prussienne de 1870 porte en elle les germes du premier conflit mondial, qui éclatera quelques décennies plus tard.

"Liberté, égalité, fraternité", devise de la République française, mise en avant lors du discours d'Emmanuel Macron au Panthéon ce 4 septembre - © JULIEN DE ROSA - AFP

Un passé remis au goût du jour L’actualité intérieure française, qui connaît une période de tensions et de violences, dans les faits et dans les mots, qui se durcissent (à lire à ce sujet l’article du Monde.fr se penchant sur le terme "ensauvagement" qui fait son apparition depuis peu), ainsi que la campagne présidentielle qui se profile et ou selon de nombreux observateurs le duel Macron – Le Pen devrait se réitérer, a certainement poussé le chef de l’Etat à remettre en lumière ce 4 septembre 1870. L’occasion de réaffirmer les valeurs républicaines et de mettre l’accent sur les domaines régaliens de l’Etat. La devise "Liberté, Egalité, Fraternité" mise en avant – le président ajoutant également que "l’égalité, elle aussi, est un bloc" et que le gouvernement ferait de "l’égalité des chances" une de ces priorités —. Cette date d’il y a 150 ans fait aussi référence à un esprit de cohésion pour une cause commune en des temps difficiles, comme celui ayant eu lieu lors de la proclamation par Léon Gambetta a l’Hôtel de ville de Paris. Maintenant la France en est à sa cinquième, de République. Et Emmanuel Macron de rappeler, en ces temps compliqués, son fonctionnement et ses caractéristiques. Mais aussi de se poser en garant de celle-ci, et de montrer son autorité de chef d'Etat.

"L’égalité des chances n’est pas encore effective aujourd’hui dans notre république" "L'égalité des chances n'est pas encore effective", extrait du discours d'E. Macron au Panthéon,... Emmanuel Macron a célébré vendredi les 150 ans de la République française en soulignant qu'elle était "toujours à protéger", car "fragile" et "précaire", et en mettant en garde contre toute "aventure séparatiste".