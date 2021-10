Qu’est-ce qui a décimé la famille Gerrish dans le Ravin du Diable ? Le mystère s’épaissit

Plus

D’abord il y a les faits. Le peu que l’on sait ou que l’on a cru savoir. 17 août 2021, Californie. Des équipes de secours retrouvent les corps sans vie de John Gerrish, 45 ans, de sa femme Ellen Chung, 30 ans, et de leur fille Miju, âgée d’à peine un an. La région est montagneuse. Lui, est allongé presque assis, comme endormi, il tient la petite fille dans ses bras. Elle, gît non loin de là. Tout comme Oski, leur chien, également mort. Aucune trace de violence, comme si la vie s’était échappée soudainement de ces corps assis au soleil, sans bruit ni fracas.

Depuis, plus rien ou presque comme nouvelle certitude. Sauf la météo. Il faisait chaud, très chaud dans cette zone isolée de la forêt de Sierra surnommée Le Ravin du Diable (Devil’s Gulch). Plus de 40 degrés estiment les météorologues consultés par les autorités.

2 images © Google maps

" Je suis ici depuis 20 ans et je n’ai jamais vu de décès comme celui-ci "

Dans la recherche de l’explication, les autopsies ont déçu. Elles n’ont rien donné. Et après plusieurs semaines d’investigations acharnées, devant l"impatience des médias et des communautés locales, les enquêteurs ont décidé de fournir une liste "de ce qui n’avait pas exterminé" cet ancien ingénieur logiciel de chez Google passé chez Snapchat et sa famille. Ils n’ont pas été victimes de la foudre (qui peut frapper jusqu’à 15 kilomètres en dehors d’une zone de pluie). Ni des fuites de monoxyde de carbone issu des anciennes mines d’or abandonnées. Aucune trace de cyanure, de drogue ou alcool dans le sang. La piste du serial killer a aussi été écartée. Aucune trace de violence, de chute ou de traumatisme, l’accident est donc lui aussi à écarter. Aucune trace d’hypothermie non plus ou de morsure de serpent à sonnette. Restait le suicide, mais rien ne laisse penser que ce couple sans histoire ait souhaité mettre fin à ses jours. Alors quoi ? (ou qui ?). " Je suis ici depuis 20 ans et je n’ai jamais vu de décès comme celui-ci. Vous arrivez sur place et tout le monde est mort. Il n’y a pas de blessures par balle, pas de flacon de médicament, pas un seul indice", a déclaré Jeremy Briese, shérif du comté de Mariposa à la suite de la macabre découverte.

Oski et le tueur invisible

Et si le tueur était invisible ? Car si ce petit coin de paradis proche du parc Yosemite abrite de nombreuses fleurs, d’autres espèces végétales présentes sur les sentiers Savage Lundy et Hites Cove peuvent se révéler très dangereuses. C’est notamment le cas du Chêne Poison (Poison Oak), une plante qui renferme de l’urushiol, urticant au toucher et extrêmement dangereux lorsqu’il est chauffé ou brûlé. Les toxines qui s’en dégagent peuvent entraîner une détresse respiratoire aiguë pouvant entraîner la mort comme ce fut le cas pour deux pompiers en 2018 dans cette zone. Mais aucun incendie n’a eu lieu le jour du décès des Gerrish.

2 images Le Chêne Poison ou Poison Oak, et ses feuilles caractéristiques, l’une des plantes les plus dangereuses des Etats-Unis. © Getty

Reste l’empoisonnement par des algues bleues, identifiées sous forme massive dans la rivière Merced toute proche. À tel point que quelques jours avant les faits, le 21 juillet, l’Environmental Protection Agency des États-Unis avait lancé l’alerte. Les tests de qualité de l’eau avaient montré une concentration extrêmement élevée de toxines liées à la prolifération d’algues, une concentration capable de "rendre gravement malades ou de tuer animaux et humains". Des toxines aussi violentes qu’éphémères, puisque capables de disparaître rapidement de l’organisme. Cela pouvant expliquer pourquoi les toxicologiques du coroner n’ont rien révélé. Les Gerrish étaient cependant trop experts pour boire de l’eau contaminée. Oski serait-il responsable de la mort de ses maîtres ? Certains des enquêteurs semblent de plus en plus le penser. L’animal domestique entre dans l’eau, en ressort trempé et se secoue virulemment. Au point d’éclabousser tout le monde. Assez, pour que John Gerrish, Ellen Chang et leur fille Miju soient eux aussi infectés par cet agent toxique. De nouvelles analyses sont actuellement en cours afin de détecter des hépatotoxines et des neurotoxines dans les tissus des Gerrish.