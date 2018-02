Putsch manqué en Turquie: prison à vie pour 3 journalistes renommés

La Turquie a condamné à la prison à vie vendredi trois journalistes de renom accusés de liens avec la tentative de coup d'Etat de 2016, au terme d'un procès critiqué par les défenseurs de la liberté de la presse.

Le même jour, la justice turque a remis en liberté conditionnelle le journaliste germano-turc Deniz Yücel, détenu pour "terrorisme" depuis plus d'un an, et dont l'Allemagne exigeait la libération. Encourant jusqu'à 18 ans de prison, il a quitté Istanbul à bord d'un avion du gouvernement allemand ce vendredi soir.

Les frères Ahmet et Mehmet Altan, la journaliste Nazli Ilicak et trois autres co-accusés ont pour leur part été reconnus coupables de "tentative de renversement de l'ordre constitutionnel", selon l'agence de presse étatique Anadolu.

Accusés d'avoir envoyé des "messages subliminaux"

MM. Altan et Mme Ilicak, des journalistes et intellectuels respectés en Turquie, ont toujours nié toute implication dans la tentative de coup d'Etat qui a secoué le pays dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, rejetant des accusations "absurdes".

MM. Altan et Mme Ilicak étaient notamment accusés d'avoir envoyé des "messages subliminaux" lors d'une émission retransmise en direct à la télévision à la veille du putsch manqué.

"Un jour noir" pour la liberté de la presse en Turquie

Leur procès a renforcé les inquiétudes liées à la liberté de la presse, mais aussi à l'indépendance du pouvoir judiciaire : le mois dernier, la Cour constitutionnelle avait ordonné la libération de Mehmet Altan. En vain.

L'ONG de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières (RSF) et Amnesty international ont déploré "un jour noir" pour la liberté de la presse en Turquie.

"Ces peines sévères sont inacceptables et constituent une attaque sans précédent contre la liberté de la presse et les médias en Turquie", ont pour leur part affirmé dans un communiqué David Kaye, rapporteur de l'ONU sur la liberté d'expression et le représentant de l'OSCE pour la liberté de la presse, Harlem Désir.