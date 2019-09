Les généraux Gilbert Diendéré et Djibrill Bassolé, accusés d'être les cerveaux du coup d'Etat manqué de 2015 au Burkina Faso, ont été reconnus coupables et condamnés respectivement à 20 et 10 ans de prison ferme lundi par le tribunal militaire de Ouagadougou.

M. Diendéré, ancien bras droit de l'ex-président Blaise Compaoré, a été reconnu coupable d'"attentat à la sûreté de l'Etat" et de "meurtre", et le général Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères, de "trahison".