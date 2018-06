"Purge" des services publics en Turquie: un médecin témoigne

Il parle posément, en choisissant ses mots, parfois avec une petite moue de concentration. Nuancé, policé, calme alors qu’en lui, cela bouillonne depuis 40 ans et de plus en plus.

Ferda Koç est l’un des cent mille turcs à avoir été exclu des services publics ces deux dernières années, en Turquie.

Son nom sur la liste

Son nom est paru dans un décret en avril 2017, parmi 3974 noms d’autres personnes à exclure immédiatement des services publics. Médecins, professeurs, juges, militaires…

Il a directement recherché dans le texte les motifs de son exclusion. Mais comme lors des décrets précédents, aucune précision n’y est donnée.

"Dans l’introduction du décret, il est écrit que les personnes liées au mouvement guléniste ou à l’organisation terroriste PKK sont exclues du service public" commente Ferda Koç, "mais il n’est pas mentionné à côté de chaque nom, pour chaque personne, l’organisation qui lui vaut sa purge."