Puits de carbone, CO2 enterré... La Pologne tousse, mais s'accroche à son charbon

Ces "drones renifleurs" ont pour mission de survoler les toits et de déterminer les cheminées plus polluantes. En hiver, elles rendent l’air irrespirable. La faute aux chaudières à charbon qui recrachent des particules fines dangereuses pour la santé.

"Sous ce drone, explique Marcin Glodniok, co-inventeur de l’Eko Patrol, il y a une petite boîte grise. Elle contient des capteurs pour analyser la qualité de l'air : ce sont nos yeux et notre nez."

À Chelmek, petite ville typique au sud de la Pologne comptant 10.000 habitants à peine, les enfants des écoles primaires ont dorénavant la visite d’ingénieurs un peu particuliers. Pas de leçon ennuyante devant un tableau noir, mais une démonstration plus vraie que nature dans la cour de récréation, avec des drones. Les scientifiques sont venus leur parler de pollution de l’air. Les drones sont comme de petits laboratoires mobiles de mesure.

L’Europe veut arriver, en 2020, à un objectif 20% d’énergies renouvelables. Dans certains pays, ce chiffre est une utopie tant le besoin de matières premières, polluantes, est courant. C’est le cas en Pologne où quasi tous les foyers sont équipés de chaudières à charbon. Des appareils souvent vétustes et dans lesquels les Polonais font brûler tout et n’importe quoi.

C’est un autre ingénieur soucieux de sa santé et de celle de ses proches qui a fait venir l’éco-patrouille. Marcin Krezlewi est un farouche militant anti-smog. L'hiver dernier, après trois semaines d’alerte aux particules fines, son fils est tombé malade. "La pollution a affaibli son corps, explique-t-il. Le rendant vulnérable aux infections. Il a fini à l’hôpital, avec une pneumonie. Il me semble que pouvoir respirer de l'air pur est un droit fondamental pour tous les êtres humains. Tout comme l'accès à l'eau. Et là, j'ai l'impression que ma liberté de citoyen est bafouée.

Le problème selon lui ce sont les vieux poêles à charbon sans système de filtre. Ils sont encore très présents dans le pays.

"Les gens brûlent du charbon de mauvaise qualité dans ce type de chaudière. Et des chaudières vétustes comme çà, il en existe plusieurs millions dans tout le pays. On peut y brûler du charbon, du bois, mais le plus souvent, pour faire des économies, on brûle tous les types de déchets, bouteilles en plastique, meubles vernis, etc."

Utilisation abusive

La Pologne c’est le cœur du plus grand bassin houiller d'Europe. La mine de charbon de Wujek par exemple a plus de 100 ans. Les représentants syndicaux défendent bec et ongles leur travail. Des "gueules noires" ici, il y en a depuis trois générations.

"La Silésie a toujours été une région minière, raconte Szczepan Kasiński, qui dirige le syndicat Sierpen 80. C'est dans cette région que vous avez le plus grand nombre de mines. Pendant des dizaines d’années, il n'y avait pas d'autres emplois et toute l'économie de notre pays s’est bâtie sur le charbon. C'était comme ça avant l'ère communiste et après la chute du mur."

Pourtant, le secteur a connu de profondes restructurations : 400 000 employés en 1989, 100 000 aujourd'hui. Néanmoins, le pays reste le premier producteur de charbon en Europe et l'un des plus gros consommateurs. Les centrales au charbon produisent à elles seules 80% de l'électricité polonaise. Et pour les conservateurs au pouvoir, c’est une garantie d’indépendance. Ils viennent d’ailleurs d'autoriser la construction d'une nouvelle unité de taille XXL.

"C'est important pour le sentiment de sécurité nationale, explique Robert Tomaszewski. Si vous prenez le gaz par exemple : on en importe 80% de Russie. Une telle dépendance par rapport à notre voisin fait polémique. Le charbon est lui produit localement et il est à notre disposition. Personne ne peut nous en priver et c'est primordial pour la Pologne !"

Cette omniprésence du charbon ne plait toutefois pas à tout le monde. Au sein de l’Union européenne, la question fait débat. Alors face aux détracteurs, la Pologne tente de la jouer "écolo". À l'institut central des mines de Katowice, une unité entière travaille désormais à stocker les émissions de CO2 sous terre et à rendre la combustion moins polluante.

"La raison de la création de ce centre est que la Pologne utilisera le charbon pendant encore longtemps, lance Krzysztof Stańczyk, directeur du centre. Nous voulons que cette utilisation soit optimale avec, par exemple, une meilleure efficacité. Au début du 20e siècle, il fallait 12 kilos de charbon pour générer 1 kWh. Aujourd'hui, 300 ou 350 grammes suffisent."

Opérations anti-pollution

Parallèlement aux recherches, les policiers traquent les pollueurs. Ce jour-là, une patrouille de Katowice est sur le terrain. Les agents se baladent dans une zone résidentielle, le nez en l’air à la recherche de cheminées et des fumées suspectes. Pour les aider, les fameux drones renifleurs.

Ces contrôles sont souvent effectués à la demande des habitants. "On a commencé à survoler les maisons l'an dernier, explique-Jacek Pytel, policier à Katowice. On a beaucoup d'appels de particuliers pour mettre en place de tels contrôles dans les quartiers. Il y a un vrai besoin, une sorte d'exaspération face à la pollution de l'air. Cela nous a permis de répertorier plus de cent lieux où les gens veulent que nous venions avec les drones."

Ce jour-là, les foudres de la patrouille s’abattent sur un vieil homme qui brûle du bois verni dans son jardin. Tout aussi chargé en particules fines, assurent les policiers.