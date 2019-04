Puigdemont fusillé fictivement: Madrid déplore un simulacre d'exécution de l'indépendantiste catalan (vidéos)

Une pratique espagnole courante

En Espagne, il n'est pas rare que des poupées - les "ninots" - représentant des personnalités finissent brûlées pendant des fêtes populaires. Mais cette fois, le faux Puigdemont a été mis à feu et fusillé une semaine avant les élections législatives du 28 avril. Tendue, la campagne, centrée notamment sur la question de la Catalogne, a été marquée par des insultes à l'égard de plusieurs candidats.

Le maire socialiste de Coripe, Antonio Pérez, a alimenté la polémique en déclarant: "C'est une fête et on fabrique une poupée qui représente le mal. Ce qu'on tue, c'est le mal. Point final". Mais il aurait continué à alimenter le brasier. "Ce personnage a été interprété par des milliers de politiciens, de banquiers, d'arabes, de toutes sortes de personnages...", a ajouté l'élu devant les caméras, déclenchant une vague de protestations sur les réseaux sociaux.

Carles Puigdemont, qui a fui en Belgique pour échapper aux poursuites de la justice espagnole, a remercié sur Twitter le ministre espagnol des Affaires étrangères pour sa condamnation. Il avait protesté dès dimanche en écrivant sur Twitter: "Ils n'ont pas voulu me fusiller et me brûler moi, ils ont voulu se moquer de la lutte pour la liberté des prisonniers et des exilés" indépendantistes catalans.