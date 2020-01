Protégée par son Jack Russell, Matilda, 3 ans, coincée par la montée des eaux, mais retrouvée saine et sauve

Disparue durant près de 24 heures suite aux inondations qui ont touché la région de Pilbara, Matilda, une Australienne âgée de 3 ans, a été retrouvée par des sauveteurs qui survolaient la zone à bord d’un hélicoptère. Elle a été retrouvée à trois kilomètres de son domicile ​​​​​​... avec son chien, un Jack Russell, qui avcait continué à veiller sur elle.

Selon la police, la fillette est sortie à l'extérieur de sa propriété lors de fortes pluies et elle n'a pas pu rentrer chez elle à cause de la montée des eaux des ruisseaux autour de la maison.

Trois hélicoptères, neuf policiers, huit agents de l'Etat et sept chevaux ont été déployés pour retrouver la jeune fille. Matilda a passé la nuit à l'extérieur, et a disparu pendant près de 24 heures, avant que l'enfant de trois ans ne soit retrouvée pleine de boue avec son chien, miraculeusement repérés par un hélicoptère de sauvetage, à plus de trois kilomètres de sa maison. Son chien se tenait à côté d'elle et la protégeait toujours.