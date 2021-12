Protection des données : la Belgique "digne d’une république bananière", estime l’eurodéputé Philippe Lamberts (Ecolo)

Alexandra Jaspar, une des personnes qui dirigent en Belgique l’APD, l’Autorité de Protection des données, annonce sa démission de cet organisme. La Commission européenne a lancé une procédure contre l’Etat belge pour non-respect de l’autonomie de cet organisme de contrôle. Interrogé sur La Première, le député européen Ecolo Philippe Lamberts estime que cette affaire fait tache : "La Belgique se prétend toujours bon élève européen, elle ne l’a jamais beaucoup été sur les questions environnementales, mais ici on parle de la séparation des pouvoirs et de l’existence de contre-pouvoirs. On ne peut pas être à la fois le contrôleur et le contrôlé, or c’est ce que la Belgique fait en matière de protection des données puisque la personne qui est la cheville ouvrière de la collecte et du partage de données en matière de santé et de sécurité sociale Frank Robben est aussi dans l’autorité qui doit contrôler qu’il n’y ait pas d’abus dans ce domaine. Et on cherche des poux à celles qui dénoncent cela et on veut les virer dans un contexte où la Belgique n’a toujours pas transposé dans son droit la directive sur la protection lanceurs d’alerte. C’est digne d’une république bananière ! Le seul autre Etat européen qui a fait cela, qui manipule son autorité de protection des données, c’est le gouvernement de la Hongrie d’Orban. Je voudrais bien que la Belgique ait la dignité de ne pas se ranger dans ce clan-là".

