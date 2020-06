Projet de résolution belge et allemand pour l'aide humanitaire en Syrie : "Avec Poutine, on est dans un système Orwellien"

La Belgique et l’Allemagne ont remis cette semaine au Conseil de sécurité de l’ONU un projet de résolution pour faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire en Syrie.

Dans leur projet, l’Allemagne et la Belgique proposent d’étendre l’autorisation à nouveau pour un an, jusqu’au 10 juillet 2021, pour les deux points de passage utilisés sur la frontière turque, notamment au profit de la région d’Idleb, dans le nord-ouest du pays.

Ces deux points frontaliers à Bab al-Salam et Bab al-Hawa sont une "priorité" car la situation humanitaire à Idleb reste extrêmement précaire.

Berlin et Bruxelles réclament aussi dans leur texte une "exception" pendant "six mois" pour réutiliser un troisième point de passage, celui d’Al Yarubiyah, sur la frontière irakienne. Fermé en début d’année, ce point permettait d’acheminer de l’aide médicale au profit d’1,3 million d’habitants vivant dans le nord-est du pays.

Situation dramatique dans le pays

Le texte de la résolution souligne que "plus de 11 millions de Syriens ont besoin d’une assistance humanitaire et que le mécanisme transfrontalier reste une solution urgente et temporaire pour répondre aux besoins de la population".

De fait, "la situation est dramatique, en Syrie", analyse Jean-Pierre Filiu, professeur à Sciences Po Paris, spécialiste du Moyen-Orient. "La tragédie que vivent les Syriens, n’est que la continuation de la guerre impitoyable déclenchée par Bachar El Assad contre son propre peuple, depuis neuf ans. Ce régime prétend avoir gagné la guerre, mais au prix de la ruine du pays. La moitié de la population est déplacée ou réfugiée, les infrastructures publiques sont totalement dévastées, du fait des bombardements du régime et de son allié russe".

Selon l’ONU, 5,6 millions de Syriens sont réfugiés, ayant fui les violences, tandis que 6,2 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays.

"Le régime de Bachar El Assad est très heureux d’avoir fait fuir des millions de Syriens", explique Jean-Pierre Filiu. "Collectivement, des populations entières ont été méthodiquement expulsées. C’est une politique d’Etat qui est accompagnée par la Russie dans les airs et par l’Iran à terre, visant à détruire méthodiquement les infrastructures pour que les populations fuient".

"Le régime ne veut pas la reconstruction du pays", ajoute Jean-Pierre Filiu. "Car ce qu’il a détruit, lui permet justement d’éviter que les populations, ayant été expulsées, fassent leur retour. Il ne veut pas qu’elles reviennent, car il sait qu’elles pourraient éventuellement, un jour, être très critiques à son encontre ".