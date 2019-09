Produire du chocolat, un défi au Ghana, pourtant 2e producteur de cacao au monde

Le Ghana est le deuxième plus gros producteur de cacao au monde, juste derrière la Côte d’Ivoire. Mais les deux pays ne profitent pas de cette manne. Ils vendent l’immense majorité de la récolte à des multinationales et importent par la suite des produits manufacturés. Une situation qui a poussé les sœurs Addison à créer une entreprise de production de chocolat locale et écologique. Son nom : 57 Chocolate.

Les locaux de la petite société sont situés dans une rue tranquille, loin du tumulte de la circulation, dans le quartier de East Legon, au nord de la capitale, Accra. "Nous avons eu l’idée en 2014, mais il a fallu lire sur le sujet, faire des recherches, cela a été un long processus", souligne Kimermey Addison, la cadette, âgée de 29 ans. Car rien ne prédisposait cette dernière et sa sœur aînée Priscilla à se lancer dans ce commerce.

Filles de diplomates, elles sont toutes les deux nées à l’étranger, ont fait des études dans des universités aux Etats-Unis et travaillaient en Suisse. "Mais je ne pouvais pas rester 9 heures par jour derrière un ordinateur, j’avais besoin de faire quelque chose de mes mains", poursuit Kimerley. Surtout, elles avaient le sentiment que "quelque chose pouvait être fait au Ghana".

"Made in Ghana"

Il leur a finalement fallu deux ans de recherche, de fournées infructueuses, de nuits blanches et de modifications de recettes, avant de pouvoir se lancer en janvier 2016. Mais la petite entreprise trouve rapidement des clients. "En avril 2016, nous avons réalisé une commande pour un mariage de 300 personnes, et c’est à partir de là que nous avons commencé à être connues", se souvient Kimerley. Aujourd’hui, quelque 10.000 tablettes sortent quotidiennement de l’entreprise, exportées en majeure partie aux Etats-Unis et en Angleterre. "Le chocolat que nous vendons au Ghana est surtout acheté par les expatriés", poursuit Kim.