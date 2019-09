Procès Mélenchon : que risque le leader des Insoumis, poursuivi pour rébellion ?

Lors de cette perquisition houleuse et ultramédiatisée, donc, on voit Jean-Luc Mélenchon intimer l'ordre à ses équipes d'enfoncer la porte pour entrer dans les locaux de la perquisition en cours. On le voit aussi bousculer un représentant du parquet ainsi qu'un policier qui tentait de s'interposer. Le tout dans une ambiance survoltée, voire hystérique, ponctuée de cris, d'altercations et de provocations.

Le bouillant Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul à être inquiété par la justice. Il comparaît devant le tribunal de Bobigny avec cinq de ses proches. De quoi sont-ils accusés ? De "rébellion commise en réunion", de "provocation directe à la rébellion", "d'acte d'intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique" et "acte d'intimidation envers une magistrat".

D'ordinaire, si ces fouilles policières sur ordre judiciaire se mènent avec dans une relative confidentialité, ces perquisitions deviennent publiques. Elle est là, la particularité (l'étrangeté diront certains) de cette affaire : le leader du parti, Jean-Luc Mélenchon, empoigne son portable et se met en tête de filmer, en direct sur Facebook, la perquisition de son domicile. La publicité des fouilles domiciliaires ne s'arrête pas là, puisque les caméras de télévision immortalisent l'ensemble des opérations.

Nous sommes le 16 octobre 2018. Jour de perquisition à Paris. Coup sur coup, le domicile de Jean-Luc Mélenchon et le siège de La France insoumise grouillent d'enquêteurs ; ils opèrent dans le cadre de deux dossiers préliminaires ouverts au parquet de Paris. L'un concerne les comptes de la campagne présidentielle de 2017, l'autre sur les conditions d'emploi d'assistants d'eurodéputés attachés au parti.

Le 16 octobre 2018, Quotidien filmait la perquisition dans les locaux de la France Insoumise à Paris. Voici l’intégralité des images filmées par notre journaliste, sans montage. ► Plus de vidéos Quotidien : http://bit.ly/Quotidien ► Facebook de Quotidien : https://www.facebook.com/Qofficiel ► Twitter de Quotidien : https://twitter.com/Qofficiel

Perquisitions à la France Insoumise: l'intégralité des images de Quotidien. Sans montage. -... Le 16 octobre 2018, Quotidien filmait la perquisition dans les locaux de la France Insoumise à Paris. Voici l’intégralité des images filmées par notre journaliste, sans montage. ► Plus de vidéos Quotidien : http://bit.ly/Quotidien ► Facebook de Quotidien : https://www.facebook.com/Qofficiel ► Twitter de Quotidien : https://twitter.com/Qofficiel

Je dénonce un procès politique

Mais le chef de file des Insoumis n'est pas en reste. Sa ligne de défense, il l'a rodée dans un ouvrage rédigé cet été et qui paraît aujourd'hui. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est "un procès politique", instruit par un pouvoir en pleine "dérive autoritaire". Il affirme ne plus "croire en la justice", qualifiant les magistrats de "menteurs". Ce à quoi la ministre française de la Justice lui a répondu, en l'accusant d'être dans "l'invective", "le fantasme" et "le complot".

Ce matin, aux portes du tribunal, plusieurs dizaines de militants ont accueilli aux cris de "résistance" les six prévenus. Des policiers et des magistrats figurent parmi les parties civiles à ce procès. Mais dès son ouverture, le parquet a demandé le renvoi de l'affaire. Motif ? Des élus de la France insoumise dénonçaient des violences policières lors de la perquisition. Or, les conclusions de cette enquête n'ont pas été transmises à toutes les parties. Une demande de renvoi finalement rejetée.

Jean-Luc Mélenchon et les autres co-prévenus encourent en tout cas jusqu'à 10 ans de prison, une amende de 150.000 euros et 5 ans d'inéligibilité.