Procès Fillon: au tribunal, Pénélope Fillon sous un feu roulant des questions

Que faisait Pénélope Fillon? Pourquoi ces salaires? Où sont les preuves? Jugée à Paris pour des soupçons d'emplois fictifs, la discrète épouse de l'ancien Premier ministre a essuyé jeudi un feu roulant de questions au cours d'une audience sous tension.

Les thèmes des rapports pour lesquels elle était rémunérée dans les années 1980? "C'est mon mari" qui en décidait, dit-elle, droite à la barre du tribunal correctionnel. L'argent? "Mon mari". Un passage temporaire à mi-temps? "Mon mari" aussi.

Sous le regard de François Fillon, Pénélope Fillon encaisse la salve de questions du tribunal et du parquet national financier (PNF), qui cherchent à savoir si elle a réellement exercé auprès de lui le travail d'assistante parlementaire ou si les Fillon ont détourné plus de 400.000 euros d'argent public entre 1998 et 2002 puis 2012 et 2013.