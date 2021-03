Procès du meurtre de George Floyd : Derek Chauvin a "trahi" son serment de policier et fait "un usage excessif et déraisonnable de la force"

Derek Chauvin a "trahi" son serment de policier et fait "un usage excessif et déraisonnable de la force" contre le quadragénaire noir, a dénoncé d’emblée le procureur Jerry Blackwell.

"Nous allons vous prouver au-delà du doute raisonnable que Derek Chauvin est loin d’être innocent", a-t-il lancé aux jurés, en leur rappelant que le policer est resté agenouillé sur le cou de George Floyd, plaqué au sol et menotté, pendant 9 minutes et 29 secondes.

►►► À lire aussi : Mort de George Floyd : le procès Derek Chauvin sera aussi celui de la police américaine

Derek Chauvin est inculpé de meurtre et d’homicide involontaire pour être resté agenouillé pendant près de neuf minutes en mai 2020 sur le cou du quadragénaire noir, plaqué au sol sur le ventre et menotté, qui avait perdu conscience après avoir crié à de multiples reprises qu’il ne pouvait pas respirer.

Nous voulons savoir où est la justice

Un peu plus tôt, l’avocat de la famille de George Floyd avait estimé que le procès "historique" serait "un référendum sur le chemin parcouru par l’Amérique dans sa quête d’égalité et de justice pour tous". "Nous voulons savoir où est la justice, le monde entier nous regarde", a ajouté Ben Crump.

Derek Chauvin, 45 ans dont 19 au service de la police de cette grande ville du nord des Etats-Unis, est inculpé de meurtre et d’homicide involontaire. Sa défense "va essayer de salir" la mémoire de George Floyd, mais "les faits sont simples. Ce qui a tué George Floyd était une overdose de force excessive", a affirmé Ben Crump.

L’avocat a accusé l’ancien policier d’avoir "torturé" George Floyd. L’arrestation et l’agonie de George Floyd a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, provoquant une vague de colère contre le racisme et les brutalités policières dans le monde entier.