Procès des attentats de Bruxelles, présidentielle française, COP27 : les grands rendez-vous de 2022

Procès des attentats de Bruxelles, élection présidentielle française, élections de mi-mandat aux Etats-Unis, coupe du monde de football au Qatar : voici la liste des moments clés de cette année 2022.

Février : Première mission du programme Artémis 1

La Nasa a annoncé viser février pour le décollage de sa mission Artémis 1, la première du programme américain de retour sur la Lune. Cette mission était initialement prévue pour fin 2021. Elle marque le lancement du programme Artémis, avec lequel les Etats-Unis prévoient de renvoyer des humains sur la Lune, dont la première femme.

1er février : Obligation vaccinale en Autriche

L’Autriche a décidé de rendre la "vaccination obligatoire" à partir du 1er février. Si un nombre croissant de pays impose un certificat de vaccination pour certaines catégories, comme le personnel de santé, très peu dans le monde imposent la vaccination à toute leur population adulte.

4 – 20 février : Jeux Olympiques d’hiver à Pékin

La capitale chinoise deviendra cette année la première ville dans l’histoire des JO à avoir accueilli des Jeux d’été (en 2008) et des Jeux d’hiver. Des appels au boycott diplomatique se sont multipliés pour dénoncer les atteintes aux droits humains en Chine. Les Etats-Unis, l’Australie, le Royaume-Uni, ou le Canada enverront des athlètes aux Jeux mais pas de responsables officiels. Ils "paieront le prix" de leur décision, a averti devant la presse le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

2 avril : Elections législatives en Hongrie

Le Premier ministre Viktor Orban restera-t-il au pouvoir en Hongrie ? C’est tout l’enjeu de ces législatives qui se profilent pour le mois d’avril 2022. Deux camps s’affronteront : celui de Viktor Orban, le leader du parti nationaliste Fidesz, europhobe et homophobe (entre autres), et celui de l’opposition désormais unie, rassemblant les libéraux, les écologistes, les sociaux-démocrates et l’extrême droite, et menée par le conservateur Peter Marki-Zay. Ce dernier a qualifié Vitkor Orban de "dictateur corrompu". Les deux camps sont au coude à coude dans les sondages. Une experte de l’ONU a mis en garde contre la mainmise du pouvoir sur les médias en Hongrie, "qui rend difficile la participation libre de l’électorat au débat nécessaire pour des élections démocratiques."

10 et 24 avril : Election présidentielle française

19 avril : Ouverture du procès "Paris bis"

Le 19 avril, à Bruxelles, s’ouvrira le procès “Paris bis”, celui de quatorze complices présumés des commandos jihadistes qui avaient attaqué Paris le 13 novembre 2015.

24 et 25 mai : Verdict dans le procès des attentats du 13 novembre

Ce procès hors-norme s’est ouvert à Paris le 8 septembre 2021. Si le calendrier est respecté, le verdict devrait tomber en mai.

2 – 5 juin : 70e anniversaire de l’accession au trône d’Elizabeth II

Le Royaume-Uni célébrera cette année les 70 ans de règne de la Reine Elizabeth II. De multiples festivités sont prévues à l’occasion de ce jubilé de platine. La reine est le premier monarque britannique à célébrer un jubilé de platine. Elle a accédé au trône le 6 février 1952, alors qu’elle avait 25 ans.

2 octobre : Election présidentielle au Brésil

Lors des dernières élections présidentielles au Brésil, en 2018, l’ancien président de gauche radicale, Lula, avait dû se retirer, suite à sa condamnation pour corruption, ouvrant la voie à Jair Bolsonaro. Cette fois, Luiz Inacio Lula da Silva est de nouveau de la partie : après 18 mois de prison, il a été réhabilité, il est à nouveau éligible. Et il est en tête des sondages, même s’il ne s’est pas encore déclaré officiellement candidat. Jair Bolsonaro, président d’extrême droite, est critiqué de toutes parts, notamment pour sa gestion de la pandémie qui a fait près de 600.000 morts au Brésil.

10 octobre : Ouverture du procès des attentats terroristes du 22 mars

Le double attentat terroriste, d’abord à l’aéroport de Zaventem, puis dans la station de métro Maelbeek, avait fait 32 morts et plus de 340 blessés graves, le 22 mars 2016. Le procès s’ouvrira devant la cour d’assises à Bruxelles le 10 octobre 2022. Préalablement, le lundi 12 septembre 2022, se tiendra une audience préliminaire, en vue de la composition de la liste des témoins qui seront amenés à témoigner au cours du procès. Le lundi 10 octobre 2022 se tiendra l’audience de composition du jury. Et l’audience au fond débutera le jeudi 13 octobre 2022. Ce méga procès se déroulera au Justitia, nouveau bâtiment de justice aménagé dans les anciens locaux occupés par l’Otan, à Haren.

7 – 18 novembre : COP27 à Charm el-Cheikh en Egypte

Après la COP 26 de Glasgow, la 27e conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP27) devait se dérouler dans un pays africain : ce sera l’Egypte. Et plus précisément la ville balnéaire de Charm el-Cheikh, au bord de la mer Rouge. La ville située dans la péninsule du Sinaï, très touristique, est connue pour ses plages et ses récifs coralliens.

8 novembre : Elections de mi-mandat (mid-terms) aux Etats-Unis

Les midterm elections se tiennent, comme leur nom l’indique, au milieu du mandat du président des États-Unis. Elles servent à renouveler l’ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants, ainsi qu’un tiers des 100 sièges du Sénat. Donald Trump compte bien peser de tout son poids dans la bataille. Joe Biden espère conserver sa majorité dans les deux chambres (elle est très courte au Sénat). Peu de présidents américains ont vu leur parti sortir gagnant des mid-terms. En novembre 2021, les démocrates ont perdu l’élection du gouverneur de Virginie, c’était un test crucial. Mais à 10 mois des élections, rien n’est écrit.

21 novembre – 18 décembre : Coupe du monde de football au Qatar