Procès Derek Chauvin : Joe Biden dit son "soulagement" à la famille et appelle l'Amérique à se rassembler

Le président américain Joe Biden a exprimé mardi soir son soulagement à la famille de George Floyd après que le policier blanc Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de ce dernier. Il a ensuite appelé l'Amérique à se rassembler et à lutter contre le racisme qui "entache" son âme

"Nous sommes tous tellement soulagés", a déclaré M. Biden dans cet échange téléphonique avec la famille de George Floyd. "Vous êtes une famille incroyable. J'aurais aimé être là pour vous prendre dans mes bras", a-t-il ajouté.

Ensuite, lors d'une brève allocution depuis la Maison Blanche, Joe Biden déclaré "l'heure est venue pour ce pays de se rassembler".

"Certains - des agitateurs et des extrémistes qui se moquent de la justice sociale - essayeront d'exploiter les émotions à vif", a-t-il mis en garde. "Nous ne pouvons les laisser faire".

"Le verdict de culpabilité ne fera pas revenir George", a-t-il souligné. Mais cette décision peut être le moment d'un "changement significatif", a-t-il ajouté, appelant les Américains à ne jamais oublier cet épisode tragique.

"Nous devons écouter. 'Je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer': ce furent les derniers mots de George Floyd", a-t-il martelé.

"Nous ne pouvons les laisser mourir avec lui. Nous devons continuer à entendre ces mots. Nous ne devons pas nous détourner".

La mort de George Floyd, asphyxié par la pression du genou de Derek Chauvin pendant plus de neuf minutes, avait choqué l'opinion publique américaine et au-delà des frontières des Etats-Unis, déclenchant de gigantesques manifestations contre le racisme et les brutalités policières.

Derek Chauvin a été déclaré coupable des trois chefs d'accusation à savoir meurtre, homicide involontaire et violences volontaires ayant entraîné la mort de George Floyd, qu'il avait interpellé avec trois autres agents pour une infraction mineure le 25 mai 2020.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a aussi salué mardi le verdict de culpabilité rendu aux Etats-Unis.

"J'ai été consterné par la mort de George Floyd et je salue ce verdict", a tweeté M. Johnson. "Mes pensées ce soir vont à la famille de George Floyd et à ses amis", a-t-il ajouté.