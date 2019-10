Destitution de Trump: décès du président démocrate de la commission d'enquête de la Chambre Elijah Cummings

Archive: déclaration d'Elijah Cummings à Baltimore, ce 03 août 2019 - 17/10/2019 Le président démocrate de la commission d'enquête de la Chambre des représentants, Elijah Cummings, est décédé à l'âge de 68 ans, rapporte jeudi ABC News. "Nous faisons nos recherches. Nous essayons de faire notre travail. Et ils peuvent très bien venir un moment où la destitution est appropriée. J'ai dit à maintes reprises que l'une des lignes de conduite pour moi serait quand et si l'administration désobéit aux ordonnances des tribunaux parce que je pense qu'alors nous n'avons pas le choix. Alors on verra bien."