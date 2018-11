Prix littéraires: le palmarès 2018 en photos et analyses

Voici venue une semaine particulière pour le monde littéraire francophone. Les "grands prix" français sont remis de lundi à mercredi: Femina, Médicis, Goncourt, Renaudot, à chaque jour son suspens rompu et son lot de réactions dithyrambiques ou indignées.

La semaine prochaine, ce sera au tour du prix Interallié.

Outre la reconnaissance des pairs, ces prix sont, en règle générale, l'assurance d'un succès en librairies. Ainsi, un Goncourt s'écoule en moyenne à plus de 400.000 exemplaires, le Renaudot à plus de 250.000, le Femina à 60.000 exemplaires et le Médicis à 45.000.

Lundi, le Femina à Philippe Lançon

Le Femina a été proclamé lundi dans un salon du très chic Cercle de l'Union interallié, à deux pas de l'Élysée.