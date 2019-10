Prix Albert Londres: Benoît Vitkine (Le Monde), Feurat Alani ("Le Parfum d'Irak") et Marlène Rabaud ("Congo Lucha") récompensés

Pendant deux ans, alors que le Président Kabila refusait d’organiser des élections et que la République démocratique du Congo s’enfonçait dans la crise, Marlène Rabaud a filmé au plus près le combat que les jeunes de La Lucha (La Lutte pour le Changement) livraient depuis la ville de Goma, dans l’Est du Congo, contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila et pour la tenue d’élections. Soutenue par une équipe de cadreurs congolais, Marlène Rabaud offre avec Congo Lucha un témoignage précieux sur un moment-clef de l’histoire tumultueuse de la RDC.

Ce film a déjà été doublement primé au Festival du FIGRA à St Omer en recevant le Prix du public et le Prix Special du Jury dans la compétition internationale des plus de 40 minutes.

Le journaliste français d'origine irakienne Feurat Alani remporte lui le troisième Prix du Livre pour "Le Parfum d'Irak" (Les éditions Nova et Arte éditions), "un véritable Ovni littéraire, un roman graphique composé d'un millier de tweets, qui, semblables à des haïkus, racontent les différents voyages en Irak d'un petit français d'origine irakienne devenu plus tard journaliste, chargé de couvrir la guerre dans son deuxième pays qu'il s'est pris à aimer".

Comment avez-vous réussi à filmer les face-à-face tendus entre les forces de l’ordre et les membres de la Lucha, ainsi que les arrestations ?

Quand on est sur le terrain, il faut saisir l’action en temps réel. Dans ce cas-ci, il s’agit d’une action de La lucha qui décide de marcher le lendemain du dernier jour du mandat de Joseph Kabila. Les militants se dirigent vers la maison du gouverneur pour lui réclamer les clés, car ils considèrent que plus aucune autorité n’est légitime. La Lucha est dans son action, concentrée, elle marche. Elle fait face à un mur de policiers qui se déploient et qui ont pour ordre de bloquer les militants et de les arrêter.

Chacun est dans son rôle, chacun est concentré sur ce qu’il a à faire. Et moi je suis là avec ma caméra, je suis entre les deux. Évidemment, il n’est pas possible de se présenter dans ce genre de situations. On est en direct et tout se passe ainsi de manière fluide.

En revanche, quand les militants de La Lucha sont sur les pick-up, arrêtés, prêts à être emmenés, c’est à ce moment-là que les policiers se tournent vers moi. C’est le moment de partir.

Avez-vous été menacée ?

Non.

C’est surprenant de voir la population observer les membres de La Lucha avec distance. Est-ce qu’elle soutient ce mouvement ?

Oui, évidemment que les congolais soutiennent La Lucha. Ils ne peuvent que la soutenir car le mouvement réclame de l’eau et de l’électricité, plus de démocratie, plus d’écoles, plus d’hôpitaux etc. Tout ça dans un mouvement pacifique. Mais la population a peur. Peur de se faire arrêter, de se faire torturer. Car les membres de La Lucha se font très souvent arrêter.

C’est donc très difficile pour le mouvement de mobiliser la masse dans les rues quand il s’agit de manifester pour exiger le départ d’un président qui veut rester au pouvoir. Mais il est aussi difficile de mobiliser la population quand il s’agit de participer au nettoyage des rues, par exemple.

Malgré tout, La Lucha a réussi à s’implanter dans tout le pays.