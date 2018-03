Prise d'otages dans le sud de la France: ce que l'on sait

Un homme a pénétré dans le supermarché Super U du sud de la France, "des coups de feu ont été entendus", rapporte Le Figaro. La préfecture de l'Aude interdit l'accès au secteur sur son compte Twitter. Le GIGN est arrivé sur place et le quartier a été bouclé. "Un périmètre de sécurité a été mis en place. Évitez le secteur et restez à l'écoute des consignes des autorités", a tweeté le ministère de l'Intérieur vers 12h15.

Intervention de police en cours à #Trèbes dans l' #Aude . La priorité est à l'intervention des forces de police et de secours. Plus d'informations à venir sur ce compte, ne diffusez pas de rumeurs pic.twitter.com/M2t4mLccG0

Le preneur d'otages se revendique de l'Etat islamique

Un témoin a déclaré que l'auteur des coups de feu avait crié "Allah Akbar" en entrant dans le supermarché, indique-t-on de source proche du dossier. Le parquet affirme que le preneur d'otages se revendique de l'Etat Islamique. La justice antiterroriste a été saisie, précise encore le parquet. Le preneur d'otages aurait réclamé la libération de Salah Abdeslam, le dernier survivant des commandos des attentats de Paris, selon les forces de l'ordre, citées par Franceinfo.

"Un homme a crié et a tiré des coups de feu à plusieurs reprises. J'ai vu une porte de frigo, j'ai demandé aux gens de venir se mettre à l'abri. Nous étions dix et nous sommes restés une heure. Il y a eu encore des coups de feu et on est sorti par la porte de secours derrière. (...) Il a crié 'Allah je ne sais pas quoi', je ne l'ai pas vu", a expliqué un témoin à Franceinfo.

Selon Franceinfo toujours, les enquêteurs pensent avoir identifié l'auteur : il s'agirait d'un homme connu des services de renseignement, fiché au FSPRT (Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste).

Par ailleurs, selon une source proche du dossier, un policier a été blessé par balles, toujours dans le sud de la France. Selon BFMTV, l'agent faisait son jogging avec trois collègues lorsqu'un homme a ouvert le feu depuis sa voiture. Le lien entre les deux événements n'est pas établi. Mais, selon une source proche du dossier citée par l'AFP, la voiture du tireur a été retrouvée sur le parking du supermarché de Trèbes.