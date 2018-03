Prise d'otages à Trèbes: une personne proche de l'auteur placée en garde à vue

Le procureur de Paris François Molins, en charge des affaires de terrorisme, a dévoilé les premiers éléments de l'enquête sur la prise d'otage à Trèbes, et les deux attaques la précédant, ce vendredi 23 mars à Carcassone et à Trèbes, dans le sud de la France. Un élément nouveau a été précisé : une personne a été placée en garde à vue du chef d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise criminelle terroriste.

L'enquête a été ouverte des chefs d'assassinats, tentative d'assassinat sur une personne dépositaire de l'autorité publique, de séquestration sous condition, d'association de malfaiteurs criminels, d'homicide et tentative d'homicide, tous en relation avec une entreprise terroriste.

Le fil des événements

L'auteur des faits a tout d'abord braqué une Opel Corsa Blanche dans la cité Aigle de Carcassonne à 10h13, tirant sur les occupants de la voiture. Il a tué le passager et blessé le conducteur et propriétaire de la voiture, dont le pronostic vital est toujours engagé en ce vendredi soir.

A bord de cette voiture, l'auteur a alors pris pour cible des CRS qui revenaient d'un footing en leur tirant dessus. Six douilles ont été retrouvées sur les lieux des faits.

Peu après, des détonations ont retenti au Super U, où se trouvaient une cinquantaine de personnes. L'auteur y est entré en criant "Allah Akbar", se présentant comme un soldat du groupe terroriste Etat islamique prêt à mourir pour la Syrie, et sollicitant la libération de ses "frères". Il a fait feu sur un employé du magasin et un client, qui sont décédés sur place.

Les otages ont été libérée suite à une négociation, où les otages ont été échangés contre le lieutenant-colonel, dont le procureur a souligné l'héroïsme. L'assaillant est ensuite sorti du supermarché, en menaçant le colonel avec une arme, sollicitant un chargeur en menaçant de tout faire sauter en cas d'intervention des forces de l'ordre.

Dans des circonstances encore floues, l'auteur a tiré sur le colonel à plusieurs reprises, ce qui a lancé l'assaut du GIGN qui a réussi à neutraliser le tireur. Deux gendarmes ont été blessés à l'issue de l'opération.

Qui est l'auteur ?

François Molins a donné quelques précisions sur l'identité de l'auteur des faits. Il s'agit d'un habitant de Carcassonne, Radouane L., né en 1992 au Maroc. L'homme est fiché S depuis 2014, et connu pour des faits de droits communs. Il a été deux fois condamné à de la prison en 2011 et 2015, pour port d'arme prohibé et usage de stupéfiant.

En 2016 et 2017, il a été suivi par les renseignement,s, qui n'ont relevé aucun signe précurseur laissant présager un passage à l'acte terroriste.