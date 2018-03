Prise d'otage à Trèbes: "Il a crié 'Allah je ne sais pas quoi', je ne l'ai pas vu"

Une prise d'otages est en cours ce vendredi dans un supermarché de Trèbes (près de Carcassonne), dans l'Aude. Il y aurait au moins deux morts selon un bilan provisoire. Le parquet affirme que le preneur d'otages se revendique de l'Etat Islamique. La justice antiterroriste a été saisie, précise encore le parquet.

"Un homme a crié et a tiré des coups de feu à plusieurs reprises. J'ai vu une porte de frigo, j'ai demandé aux gens de venir se mettre à l'abri. Nous étions dix et nous sommes restés une heure. Il y a eu encore des coups de feu et on est sorti par la porte de secours derrière. (...) Il a crié 'Allah je ne sais pas quoi', je ne l'ai pas vu", a expliqué un témoin à Franceinfo.