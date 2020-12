Printemps arabes: 10 ans après, les causes des soulèvements sont toujours là, pour Elena Aoun

Cette semaine, cela fait dix ans qu’un geste désespéré déclenchait ce qui allait devenir le Printemps arabe. Mohamed Bouazizi, jeune vendeur ambulant, éduqué, sans perspective et harcelé par les autorités, s’immole dans le centre de la Tunisie. La nouvelle se répand sur les réseaux sociaux et la vague de protestation populaire s’étend dans les mois suivants à cinq autres pays arabes : l’Égypte, le Yémen, la Libye, le Bahreïn et la Syrie. Dix ans plus tard, que reste-t-il de ces appels à la liberté ?

Répression, corruption, crise

Elena Aoun, professeure, chercheuse en relations internationales à l’UCLouvain et spécialiste du Moyen-Orient, identifie plusieurs facteurs à ce soulèvement et à cette prise de conscience collective : "Il est toujours très difficile de comprendre pourquoi et quand une population se soulève. Dans le cas de la Tunisie, on a identifié un certain nombre de facteurs. D’abord, il y a le régime répressif de Ben Ali. Beaucoup de citoyens tunisiens étaient privés de leurs droits politiques, et ceux qui étaient opposés au régime, de leurs droits humains élémentaires. Puis il y a le passif de la corruption qui a creusé un fossé extrêmement profond entre le pouvoir et les élites, qui ont capté les richesses d’une part, et puis une population qui s’enfonçait de plus en plus dans la pauvreté et la marginalité. À cela s’ajoutent avec un temps de retard les conséquences de la crise financière de 2008, avec une augmentation drastique des prix alimentaires de base."

"Et à toutes les frustrations liées à la situation politique, la situation économique, où la possibilité même de survivre, de manger, devient plus aléatoire. Et plus qu’une prise de conscience collective, explique Elena Aoun, c’est un moment où le contentieux entre une population et ses dirigeants va exploser à la faveur d’un événement en apparence mineur, mais qui agit comme un catalyseur."

Des phénomènes à suivre sur le long terme

Ces soulèvements ont conduit à des résultats disparates, souvent décevants, car nombre de pays sont dans une situation pire qu’au premier jour de ces révoltes, poursuit la chercheuse : "Chaque cas est unique et a ses propres complexités. Mais chacun des exemples est en soi un échec. Dans le cas du Yémen, de la Libye et de la Syrie, quand on regarde la situation sécuritaire, les caractéristiques très complexes des conflits violents dans lesquels se sont enlisés ces pays, c’est un échec."

"Dans d’autres pays, comme le Bahreïn ou l’Égypte, où après moult rebondissements, on a une répression encore plus féroce qu’antérieurement, là aussi. Si le critère est l’amélioration de vie des citoyens, on est face à des échecs. Les révolutions ne produisent jamais leurs effets sur le court terme. Il s’agit plutôt de processus très longs. Donc, même dix ans après, ce serait injuste de déjà enterrer ces soulèvements, leurs effets et leurs conséquences."

On peut imaginer qu’à l’avenir il y ait d’autres petites révolutions qui s’ajoutent à celles qui se sont passées il y a dix ans, ajoute Elena Aoun : "Dans certains pays, ça pourrait être plus facile que dans d’autres. Dans les pays avec encore un régime fort très centralisé, comme l’Égypte ou le Bahreïn, il sera à mon avis beaucoup plus facile à la population de se soulever contre quelque chose d’identifiable. Alors que dans des pays qui ont complètement implosé, comme le Yémen, la Syrie ou pire encore, la Libye, contre qui pourrait se soulever la population ?"

"Il faudrait suivre la manière dont les choses vont évoluer, mais ce qui est certain, c’est que quelle que soit la situation, tout ce qui avait été à l’origine des soulèvements persiste encore. Les causes sont donc encore là et il est certain que dans un avenir qu’on ne sait absolument pas prédire, il ne peut y avoir que des rebondissements."

Le Printemps arabe ne doit pas être considéré comme un échec total mais comme un processus, résume Elena Aoun : "La situation est très loin d’être brillante aujourd’hui, mais une révolution ne se construit pas en un jour ou en un clin d’œil, et un Etat de droit non plus. Comme aux États-Unis avec le mouvement des Black Lives Matter."

La flamme des Printemps arabes persiste

La flamme du mouvement pro démocratie ne s’est pas vraiment éteinte, comme en témoigne la deuxième série de soulèvements huit ans plus tard, par exemple au Soudan, en Algérie, en Irak et au Liban. C’est d’une certaine manière une suite du Printemps arabe, estime Elena Aoun : "On est en tout cas dans une même phase de l’histoire de cette région, où les autoritarismes se sont déroulés jusqu’à un certain point, et on voit un retour de flamme de la part des populations et il est très difficile de cataloguer aujourd’hui ces mouvements et d’en comprendre l’évolution."

"C’est qu’on est dans un temps, comme au sortir du Moyen-Âge, comme l’histoire européenne au XIXe siècle, où on a le nez dans le guidon et on ne sait pas prévoir, mais il y a une certaine similitude. Cette dynamique paraît être assez commune de ces populations qui, à un moment donné, sont soumises à une pression faramineuse et vont finalement exploser à la figure de leurs dirigeants et de leurs élites."